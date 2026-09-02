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Miss Universo Durango 2026 denuncia violencia y el despojo de su hogar

Isela Hernández, Miss Universo Durango 2026, rompió el silencio al denunciar agresión física y psicológica, además del desalojo de su vivienda

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 18:39
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La representante por Durango en Miss Universo 2026, Isela Hernández, sorprendió a sus seguidores y al mundo del entretenimiento tras denunciar públicamente que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja durante años. A continuación los detalles.

Foto: Facebook Isela Hernández
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A través de un video publicado en sus redes sociales, donde se le ve llorando, y un escrito, la modelo y conductora compartió el complejo momento que atraviesa junto a sus hijas.

Captura de pantalla
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Hernández confesó que durante mucho tiempo guardó silencio sobre los maltratos debido al temor y con el objetivo primordial de resguardar a sus pequeñas.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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"Durante mi relación viví situaciones de violencia física y psicológica, control y amenazas, que callé durante mucho tiempo por miedo y, principalmente, por proteger a mis tres hijas", revela en parte de su escrito adjuntado en redes.

Foto: Instagram Isela Hernández
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La representante de belleza explicó que intentó sostener la estructura familiar a costa de dejar de lado sus propios proyectos y necesidades, hasta comprender que tenía derecho a buscar ayuda y una vida distinta.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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Sin embargo, el drama familiar escaló de nivel recientemente, justo al término de su participación en el certamen de belleza.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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A su regreso, la Miss Universo Durando fue notificada por el abogado de su expareja de que el inmueble que habitó por más de una década con sus hijas ya no estaba disponible para ellas.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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En dicha acción, Hernández no solo perdió el acceso a la propiedad, sino también a todas sus pertenencias personales y a sus mascotas, de las cuales se encuentra separada.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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"Mis hijas merecen tranquilidad, un hogar y la posibilidad de continuar con su educación mientras yo hago todo lo que está en mis manos para reconstruir nuestra vida", expresó la modelo.

Foto: Facebook Isela Hernández
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Actualmente, el caso se encuentra bajo la vía legal, por lo que las autoridades competentes deberán determinar las acciones correspondientes para resolver la disputa.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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La conductora enfatizó que su intención no es generar enfrentamientos mediáticos ni causar lástima, sino visibilizar una problemática real y buscar un nuevo comienzo por el bienestar y sustento de su familia.

 Foto: Facebook Isela Hernández
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El caso por supuesto ha generado indignación en México, por lo que seguidores de la representante de Durango no dudaron en dejarle mensajes de aliento en esta difícil etapa de su vida.

Foto: Facebook Isela Hernández
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