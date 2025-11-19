  1. Inicio
Encantadora sonrisa y pasarela elegante: así lució Miss Honduras en la preliminar del Miss Universo 2025

Con un elegante traje de baño rojo, Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, se lució en la preliminar derrochando belleza y elegancia en cada paso

  • 19 de noviembre de 2025 a las 06:38
1 de 11

La catracha encantó con su deslumbrante sonrisa, pasarela impecable y coqueto manejo con el público, dejando en alto a su país en la etapa preliminar del Miss Universo 2025. Así lució la representante hondureña.

 Foto: Miss Universo
2 de 11

Con una entrada deslumbrante, Alejandra Fuentes derrochó belleza en la etapa preliminar del Miss Universo 2025.

 Foto: Miss Universo
3 de 11

Segura de su pasarela, la hondureña encantó con su sonrisa, coqueto trato con el público, elegancia y una espectacular figura.

 Foto: Miss Universo
4 de 11

Fuentes lució un espectacular traje de baño color rojo que quedó perfecto con su estilo, resaltando su porte, seguridad y elegancia en el escenario.

 Foto: Miss Universo
5 de 11

Con cada paso, la catracha dejó ver su elegancia y sencillez que la caracteriza, donde su espectacular cabello también tuvo protagonismo.

 Foto: Miss Universo
6 de 11

Sin duda alguna, su deslumbrante sonrisa se llevó toda la atención. Encanto, glamour y total belleza se reflejaron en su rostro.

 Foto: Miss Universo
7 de 11

Desde el segundo uno en el escenario, la hondureña robó los gritos del público, mientras decidía jugar con una mirada coqueta.

 Foto: Miss Universo
8 de 11

La olanchana de 31 años tuvo su presentación con un dominio que dejó ver preparación en el escenario.

 Foto: Miss Universo
9 de 11

El traje quedó perfecto, marcando su silueta y dejando ver su espectacular figura.

 Foto: Miss Universo
10 de 11

Y sí, la reina de Honduras no decepcionó a su país, pues en la transmisión del Miss Universo ya se hacían presentes los comentarios mostrando su apoyo a la catracha.

 Foto: Miss Universo
11 de 11

Sin lugar a duda, Fuentes cerró su participación mostrando su perfil perfecto, su impecable cabello y su pasarela impecable.

 Foto: Miss Universo
