Encantadora sonrisa y pasarela elegante: así lució Miss Honduras en la preliminar del Miss Universo 2025

La catracha encantó con su deslumbrante sonrisa, pasarela impecable y coqueto manejo con el público, dejando en alto a su país en la etapa preliminar del Miss Universo 2025. Así lució la representante hondureña.
Con una entrada deslumbrante, Alejandra Fuentes derrochó belleza en la etapa preliminar del Miss Universo 2025.
Segura de su pasarela, la hondureña encantó con su sonrisa, coqueto trato con el público, elegancia y una espectacular figura.
Fuentes lució un espectacular traje de baño color rojo que quedó perfecto con su estilo, resaltando su porte, seguridad y elegancia en el escenario.
Con cada paso, la catracha dejó ver su elegancia y sencillez que la caracteriza, donde su espectacular cabello también tuvo protagonismo.
Sin duda alguna, su deslumbrante sonrisa se llevó toda la atención. Encanto, glamour y total belleza se reflejaron en su rostro.
Desde el segundo uno en el escenario, la hondureña robó los gritos del público, mientras decidía jugar con una mirada coqueta.
La olanchana de 31 años tuvo su presentación con un dominio que dejó ver preparación en el escenario.
El traje quedó perfecto, marcando su silueta y dejando ver su espectacular figura.
Y sí, la reina de Honduras no decepcionó a su país, pues en la transmisión del Miss Universo ya se hacían presentes los comentarios mostrando su apoyo a la catracha.
Sin lugar a duda, Fuentes cerró su participación mostrando su perfil perfecto, su impecable cabello y su pasarela impecable.