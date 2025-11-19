  1. Inicio
Los peores trajes típicos del Miss Universo 2025

En el desfile en traje típico del Miss Universo 2025 hubo de todo, desde trajes espectaculares hasta otros cuya estética aún no se adapta a la fantasía y el simbolismo de la competencia

  • 19 de noviembre de 2025 a las 02:52
En toda competencia están los mejores y los peores, y este es el listado parcial de los peores trajes típicos. ¿Cuáles fueron sus opciones?

 Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Valeria Baladán, Miss Uruguay, inspiró su traje en los cristales de su país, pero la inspiración no le dio para más.

 Foto: Captura de pantalla
Miss Hungría, Kincső Dezsényi.

 Foto: Miss Universo
Miss Australia, Lexie Brant.

 Foto: Captura de pantalla
Miss Cabo Verde, Prissy Gomes.

 Foto: Miss Universo
Miss Finlandia, Sarah Anjelica Dzafce.

 Foto: Miss Universo
Miss Dinamarca, Monique Sonne.

 Foto: Captura de pantalla
Miss Mauritius, Aurelie Alcindor.

 Foto: Miss Universo
Miss Mayotte, Nourya Aboutoihi.

 Foto: Miss Universo
Miss Moldavia, Maria Ignat.

 Foto: Miss Universo
Miss Suecia, Daniella Lundqvist.

 Foto: Miss Universo
Miss Sri Lanka, Lihasha Lindsay White.

 Foto: Captura de pantalla
Miss Zambia, Kunda Mwamulima.

Foto: Miss Universo
Miss Hong Kong, Lizzie Li.

 Foto: Miss Universo
Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland.

 Foto: Miss Universo
Miss Grecia, Mary Chatzipavlou.

 Foto: Miss Universo
