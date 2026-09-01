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Miley Cyrus renuncia a su apellido en plena expectativa por su décimo álbum musical

Después de más de dos décadas como Miley Cyrus, la artista adoptó un nombre de una sola palabra, coincidiendo con el anuncio de su nuevo disco

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 15:30
Miley Cyrus renuncia a su apellido en plena expectativa por su décimo álbum musical
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Miley Cyrus presentó este martes 1 de septiembre su décimo álbum de estudio, titulado Bass Persuades, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de septiembre a través de Atlantic Records.

 Foto: Instagram | @miley
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El anuncio llegó acompañado de un giro en su identidad pública, ya que la artista retiró "Cyrus" de sus redes sociales y ahora aparece únicamente como Miley.

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El cambio se hizo visible primero en Instagram, donde tanto el nombre de usuario como la descripción del perfil dejaron de incluir su apellido paterno.

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Una de sus publicaciones más recientes lleva como única leyenda la palabra "Miley", un detalle que sus seguidores interpretaron como el inicio formal de esta nueva etapa.

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No es la primera vez que la artista modifica su nombre público. En 2008, poco después de protagonizar la serie de Disney Channel Hannah Montana, formalizó su nombre legal como Miley Ray Cyrus.

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Antes de eso, había nacido en 1992 con el nombre de Destiny Hope Cyrus, hija del cantante de música country Billy Ray Cyrus y de la mánager de entretenimiento Tish Cyrus. Durante su infancia también fue conocida por el apodo Smiley, en referencia a su carácter alegre.

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Bass Persuades marca además su debut con Atlantic Records, después de su salida de Columbia Records, y llega un año después de Something Beautiful, disco que en 2025 alcanzó el cuarto puesto del Billboard 200.

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El nuevo trabajo contará con diez canciones, entre ellas colaboraciones con la agrupación Model/Actriz y con Andrew Wyatt, integrante de Miike Snow.

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La portada, en blanco y negro, muestra a la cantante de hombros hacia arriba con una rosa entre los dientes, fotografiada por Met Alas.

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Al presentar el proyecto, Miley explicó en Instagram el significado del título elegido.

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"La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. El corazón lleno, el dolor de la pérdida, cada parte de la vida que hay en medio. Eso es lo que significa para mí el título. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero sinceramente que amen este álbum", escribió la artista, ganadora de tres premios Grammy.

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Junto con el anuncio del disco, la cantante confirmó dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y el 18 de octubre, que marcarán su regreso a los escenarios de gran formato tras varios años sin ofrecer conciertos.

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