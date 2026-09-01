Miley Cyrus renuncia a su apellido en plena expectativa por su décimo álbum musical

"La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. El corazón lleno, el dolor de la pérdida, cada parte de la vida que hay en medio. Eso es lo que significa para mí el título. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero sinceramente que amen este álbum", escribió la artista, ganadora de tres premios Grammy.