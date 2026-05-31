Ausencia de Marc Anthony en la graduación de su hija Emme: ¿Quién lo reemplazó?

Recientemente, Emme Maribel Muñiz recibió su diploma de preparatoria en una ceremonia celebrada en Los Ángeles. Su madre, Jennifer López, estuvo ahí desde el primer momento. Su padre, Marc Anthony, no.
La silla del cantante puertorriqueño permaneció vacía durante todo el acto, según información de TMZ.
Su ausencia no pasó inadvertida para los medios internacionales, en contraste con el fuerte respaldo familiar que sí rodeó a la joven graduada. Hasta el cierre de esta edición, ni el artista ni sus representantes habían ofrecido explicación alguna. De acuerdo con Page Six, los voceros de Marc Anthony no respondieron a las consultas realizadas sobre su inasistencia a la ceremonia.
La tarde fue, pese a todo, un momento cargado de imágenes que difícilmente se borran. Emme, de 18 años, caminó hasta el escenario con la toga, el birrete y un lei hawaiano de flores rosas para recibir su diploma, mientras su madre la observaba desde el público con gafas de sol y un elegante conjunto, "radiante de orgullo", según reseñó el tabloide.
A su alrededor, la familia sí respondió al llamado. A su lado estaban el hermano gemelo Max Muñiz, la abuela materna Guadalupe Rodríguez y, quizás el invitado más inesperado de la tarde, Samuel Affleck, de 14 años, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner.
Su presencia fue una de las imágenes más comentadas del día, y no es casual. Aunque el matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin en 2024 tras apenas dos años, los lazos que se formaron entre sus hijos no se rompieron con el divorcio. Emme y Max convivieron con Samuel durante la unión de sus padres, y la amistad entre ellos se ha mantenido.
Vale anotar que la graduación del jueves fue exclusivamente la de Emme. Max y Emme asistieron a dos escuelas secundarias diferentes y, en el otoño, partirán hacia dos universidades también distintas. Ese detalle matiza aún más la imagen del día: Max, que aún no ha tenido su propia ceremonia, eligió estar ahí de todas formas para acompañar a su hermana. Marc Anthony, en cambio, no.
La noche anterior, López había estado en el estudio de Jimmy Kimmel Live! con las emociones apenas contenidas. "Mañana uno de ellos se gradúa. No hablen de eso porque empezamos a llorar. Llevo dos meses llorando", confesó ante las cámaras. También habló de lo que le costó escribir unas pocas líneas para el anuario escolar. "Cuando les digo, las lágrimas... me tomó dos días escribir esas cosas", admitió.
Pero López también dejo ver que, detrás de la nostalgia, hay algo que la sostiene. "Recuerdo tener esa edad y pensar que no podía esperar para salir al mundo y hacer lo mío. Realmente quería salir", dijo. Y luego agregó que el año entero había recibido la misma pregunta de parte de conocidos y periodistas. "¿Van a ir a la universidad, va a ser terrible? No, va a ser genial", respondió.
Hasta ahora, el intérprete de "Vivir mi vida" no ha hecho declaraciones oficiales ni ha publicado ningún mensaje sobre la graduación de su hija.
Ese silencio tiene su propio peso, sobre todo viniendo de un artista que, a lo largo de los años, ha hecho del lazo con sus hijos una parte visible de su imagen pública.
Marc Anthony tiene otros cuatro hijos de relaciones anteriores, y su separación de Jennifer López quedó formalizada en 2014, tras diez años de matrimonio.