Ausencia de Marc Anthony en la graduación de su hija Emme: ¿Quién lo reemplazó?

Su presencia fue una de las imágenes más comentadas del día, y no es casual. Aunque el matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin en 2024 tras apenas dos años, los lazos que se formaron entre sus hijos no se rompieron con el divorcio. Emme y Max convivieron con Samuel durante la unión de sus padres, y la amistad entre ellos se ha mantenido.