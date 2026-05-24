"Que se acerque a Dios": Lucía Méndez aconseja a Ángela Aguilar

"Que se acerque a Dios. Creo que toda esta polémica y estas situaciones que han surgido quizás es porque le falta de más fe, de acercarse a Dios y creo que si ella logra acercarse a un buen guía espiritual, tanto ella como Nodal, su vida va a cambiar radicalmente. Dios lo puede todo y ya es tan difícil y tóxica la situación que ya se necesita una ayuda más fuerte, una ayuda de verdad grande y creo que es Dios", declaró la intérprete.