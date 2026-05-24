"Que se acerque a Dios": Lucía Méndez aconseja a Ángela Aguilar

Lucía Méndez le aconsejó a Ángela Aguilar acercarse a Dios y buscar un guía espiritual para atravesar la tormenta mediática que la rodea desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.
En el programa De primera mano, de Imagen Televisión, Méndez sostuvo que la polémica alrededor de ambos artistas "ya es tan difícil y tóxica" que, a su juicio, necesitan "una ayuda más fuerte".
"Que se acerque a Dios. Creo que toda esta polémica y estas situaciones que han surgido quizás es porque le falta de más fe, de acercarse a Dios y creo que si ella logra acercarse a un buen guía espiritual, tanto ella como Nodal, su vida va a cambiar radicalmente. Dios lo puede todo y ya es tan difícil y tóxica la situación que ya se necesita una ayuda más fuerte, una ayuda de verdad grande y creo que es Dios", declaró la intérprete.
El mensaje llegó desde un lugar que pocas figuras del espectáculo pueden reclamar con la misma autoridad moral. Méndez lleva más de 50 años de trayectoria artística y en ese recorrido acumuló tanto aplausos como cicatrices.
Originaria de León, Guanajuato, se asomó por primera vez a las cámaras en 1972 al lado de Angélica María en "Muchacha italiana viene a casarse", y desde entonces no ha dejado de trabajar. En 1983 fue declarada Reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, convirtiéndose en la primera artista mexicana en obtener ese galardón. En 1988 obtuvo el premio ACE como mejor actriz por "El extraño retorno de Diana Salazar".
Ese palmarés no es el de alguien que habla desde la comodidad. Méndez recordó que su propia trayectoria estuvo marcada por traiciones y experiencias difíciles, y señaló que el éxito profesional suele ir acompañado de críticas y personas que buscan dañar la reputación de quienes destacan. "La gente traidora, la gente mala. La gente que por envidia inventa o no le gusta que te vaya bien, yo creo que es lo más difícil que he enfrentado", expresó.
El contexto en el que llegan estas palabras importa tanto como las palabras mismas. La imagen pública de Aguilar comenzó a verse afectada desde 2024, principalmente por su relación con Nodal.
La situación tomó mayor relevancia en 2025, cuando Nodal declaró en una entrevista que su relación con Ángela inició pocos días después de su separación de la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Ese dato encendió una discusión que no ha terminado.
La controversia continuó con la cancelación de varias fechas de su gira estadounidense, mientras que durante el Grito del 15 de septiembre en Guadalajara, parte del público abucheó el espectáculo y la cantante fue la más afectada por los comentarios negativos.
La propia Aguilar reconoció al cierre de 2025 que ese año puso a prueba su paciencia, su fe y su capacidad de mantenerse firme, y lo definió como un "año intenso".
Méndez también defendió a la joven cantante al afirmar que fue Nodal quien tomó las decisiones sentimentales respecto a su pasada relación con Cazzu, por lo que consideró injusto que toda la presión recaiga sobre Aguilar.
Además, advirtió que muchos de los comentarios negativos en redes podrían provenir de cuentas falsas o bots, y le pidió al público detener el odio contra una artista que apenas tiene 22 años.