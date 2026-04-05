La viuda de Hugh Hefner contrae matrimonio en una ceremonia íntima en el Pacífico

Crystal Harris, viuda del fundador de Playboy Hugh Hefner, se casó con James Ward el pasado 2 de abril en una ceremonia celebrada en Aitutaki, una de las islas que conforman las Islas Cook, en el Pacífico Sur.
La pareja eligió ese destino de manera deliberada. "No hay grandes cadenas hoteleras, lo que lo hace increíblemente tranquilo y auténtico.
Es también el hogar de una de las lagunas más hermosas del mundo", explicó Harris en declaraciones a People Magazine. Ward, de 42 años, y Harris, de 39, compartían su amor por el océano y la naturaleza, y consideraron que ese entorno era el escenario adecuado para iniciar esta etapa.
La ceremonia, descrita por la propia Harris como sencilla, elegante e inspirada en el mar, fue organizada por la coordinadora de bodas Sandi Brown.
"No queríamos una gran producción. Queríamos algo tranquilo y personal, donde pudiéramos estar realmente presentes el uno con el otro y con el momento", señaló la modelo.
Harris lució el vestido "Margo" de la diseñadora Oksana Mukha, un modelo de encaje blanco ajustado con mangas largas y más de 5.400 cristales Swarovski.
"Cuando vi el vestido me enamoré al instante. Me recordó al vestido de una princesa Disney, romántico, atemporal y muy femenino", afirmó.
Ward y Harris se conocieron a través de amigos en común. Ward le propuso matrimonio en abril de 2025, tras un año de relación, en un acantilado con vistas al océano en Hawái, en el mismo lugar donde ambos habían compartido un picnic al inicio de su relación.
El anillo, un diamante de seis quilates de talla antigua, fue entregado en una terraza artesanal construida por el propio Ward en ese paraje. Harris estuvo casada con Hugh Hefner desde 2012 hasta la muerte del empresario en 2017.
Antes de conocer a Ward, la modelo señaló que su nueva relación le había permitido reconectar con su identidad. "Me siento aceptada y más yo misma que nunca", declaró en septiembre de 2024.