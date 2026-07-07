La hija de Omar Chaparro habla por primera vez de su bisexualidad

Andrea Chaparro, hija del comediante Omar Chaparro, habló abiertamente sobre su orientación sexual durante una participación en el podcast "Aquí no pasa nada", conducido por Isabel Fernández. Ante una pregunta directa de la conductora, la actriz respondió sin rodeos "soy bi".
La conversación se dio en un ambiente distendido, junto a su compañero de sets Harold Azuara, también invitado al programa.
Fernández comentó entre risas la reacción que podría generar la confesión en el entorno familiar de la joven.
Chaparro explicó que su atracción hacia ambos géneros nunca representó un motivo de duda o conflicto personal.
Señaló que desde joven mantuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres sin darle mayor peso al tema.
La actriz también recordó un episodio con su padre relacionado con un cambio de imagen.
Contó que, tras cortarse el cabello a los 18 años, Omar Chaparro le preguntó directamente si le gustaban las mujeres, a lo que ella respondió con incertidumbre en aquel momento.
Por su parte, Azuara aprovechó el espacio para hablar de su propia experiencia familiar, mencionando que sus allegados han intentado abordar el tema de su orientación de manera respetuosa, aunque evitó dar detalles adicionales sobre sus preferencias.