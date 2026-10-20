La hija de Nicole Kidman y Keith Urban debuta en la portada de Vogue

Sunday Rose Kidman-Urban, hija de la actriz Nicole Kidman y del cantante Keith Urban, es la protagonista de la portada de noviembre de 2026 de Vogue Alemania.
La joven, de 18 años, aparece sola en la imagen, sentada en un campo de hierba y vestida con una creación de Louis Vuitton.
Kidman-Urban compagina las pasarelas con sus estudios de secundaria en Nashville, Tennessee. Su carrera en la moda arrancó hace dos años, después de que su madre fijara como condición que esperara a cumplir los 16.
“Desde que tenía 14 años y acababa de entender de qué se trataba, no paraba de darle la lata a mi madre con eso”, relató a la publicación.
Su estreno en la pasarela se produjo a esa edad, en el desfile de Miu Miu de la colección primavera-verano 2025.
“Recuerdo llegar allí pensando que sabía mucho de modelaje, pero en realidad no sabía nada”, explicó.
Desde entonces ha participado en campañas de firmas como Dior y Calvin Klein y ha desfilado en varios espectáculos de primer nivel.
En la entrevista también habló de la relación con el armario de su madre. “¡Me paso el día robándole cosas! Siempre ha sido muy generosa con su ropa, algo que le agradezco mucho, porque la mitad de mi vestuario son prendas suyas”, afirmó.
La modelo reconoció el contexto familiar en el que se desenvuelve su carrera. “Soy muy consciente de que se me presentan oportunidades que no todo el mundo puede tener, y estoy realmente agradecida de poder aprovecharlas”, señaló.
Añadió que en el trabajo procura “dar siempre lo mejor”, mantener una actitud positiva, aunque esté cansada o con jet lag, y tratar a todos con respeto.
Su futuro profesional, según explicó, está en el cine, el ámbito de su madre. Recordó que, mientras su hermana o sus amigos esperaban durante los rodajes, ella permanecía pendiente del monitor de previsualización “porque estaba fascinada con el trabajo”.
Kidman-Urban fue además la acompañante de Nicole Kidman en la gala del Met de 2026, celebrada esta primavera.