Kennia Mondragón participará en el Miss Honduras Universo 2026: ¿Qué departamento representará?

Luego de varios meses de indirectas en sus redes sociales, finalmente Kennia Mondragón dejó los rumores a un lado y confirmó su participación en el Miss Honduras Universo 2026. Pero, ¿qué departamento representará? Aquí te damos los detalles:
Fue este lunes -15 de junio-, a través de un video publicado en sus redes sociales, que la presentadora hondureña finalmente dio a conocer que estará entre las candidatas del próximo certamen de Miss Honduras Universo 2026.
El video inicia con una panorámica del Parque Cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, y en la siguiente toma aparece Mondragón portando la Bandera de Honduras y luciendo un elegante vestido.
"Con mucha gratitud, orgullo y compromiso, inicio este hermoso camino rumbo a la corona de Miss Honduras Universe 2026", dice parte de la publicación de Mondragón.
En el mismo pie de foto, la bella presentadora reveló qué departamento estará representando en el certamen de belleza nacional.
"Es oficial: soy Miss Francisco Morazán 2026", dice la publicación del clip.
Continúa: “Cada paso lo pongo en las manos de Dios, confiando en Su guía y en los planes que tiene para mí”.
Kennia Mondragón es presentadora del espacio de entretenimiento de Hable Como Habla (HCH). También es locutora, modelo y cantante. Es licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Mondragón, conocida como “La Dragona”, había realizado una pregunta en sus redes sociales sobre su participación en el certamen de belleza, para conocer si contaría con el apoyo de sus seguidores.
Finalmente, su sueño de representar al país en el certamen podría cumplirse si logra clasificar en la competencia y obtener la corona. Cabe mencionar que la fecha del concurso de belleza aún no ha sido confirmada, por lo que se espera la revelación de este dato.