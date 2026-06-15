¿Quién era Gaspi? El youtuber argentino que conquistó internet con su humor incómodo

La muerte de Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, ha conmocionado a millones de seguidores en América Latina. ¿Quién era él y por qué su partida ha dolido tanto?
El creador de contenido argentino falleció ayer a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, poniendo fin a una carrera influyente dentro del universo digital.
Aunque para muchos fuera de Argentina su nombre comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas, Gaspi llevaba años construyendo una comunidad de seguidores que encontraba en él algo distinto a los creadores de contenido tradicionales.
Su espontaneidad, irreverencia y una capacidad única para convertir situaciones cotidianas en momentos virales le permitió ganarse un espacio en el corazón de su audiencia.
"Gaspi es un personaje que cree a los 17 años divirtiéndome, como un juego. Me divertía la idea de crear un producto diferente, llamativo, con su impronta y por sobre todo personalidad. Como cualquier personaje de ficción. A través de él, logre llegarle a mucha gente. Ustedes no saben el tiempo de mi vida que le dediqué a esto, queriendo abandonarlo tantísimas veces", escribió el creador hace un tiempo en sus redes.
Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspar Prim Díaz comenzó a publicar contenido siendo adolescente. Sin embargo, fue alrededor de los 17 años cuando encontró la fórmula que lo llevaría a la fama: salir a las calles con un micrófono para entrevistar a desconocidos y hacer preguntas tan absurdas como inesperadas.
Su característico saludo "¡Buenass!" se convirtió rápidamente en una marca registrada. Vestido muchas veces con camisa, corbata floja y una apariencia desprolija cuidadosamente construida, recorría la noche porteña buscando conversaciones improbables que terminaban convirtiéndose en fenómenos virales.
El humor de Gaspi nunca fue convencional. Sus videos mezclaban improvisación, situaciones incómodas, ironía y un estilo que dividía opiniones. Para algunos era uno de los creadores más originales de internet; para otros, cruzaba con frecuencia la línea del respeto y la provocación.
Esa dualidad lo acompañó durante toda su carrera. Varios de sus videos fueron cuestionados e incluso retirados de plataformas digitales debido al contenido considerado polémico. Sin embargo, las críticas no impidieron que su popularidad siguiera creciendo entre el público joven.
En 2022 alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al ser reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los premios más importantes de la comunidad streamer argentina.
Pero detrás del personaje irreverente existía una realidad mucho más compleja. Tras alcanzar una enorme popularidad, Gaspi desapareció parcialmente de las redes sociales durante varios meses. Más tarde hablaría abiertamente sobre problemas emocionales, crisis personales y las dificultades que enfrentó mientras intentaba lidiar con la fama repentina.
Su regreso sorprendió a muchos seguidores. El creador que había construido su fama a partir del caos y el humor incómodo comenzó a mostrar una faceta más reflexiva y humana. Lejos de renunciar a su esencia, empezó a compartir procesos personales, cambios de hábitos y una visión más madura sobre la exposición pública.
Esa transformación quedó especialmente reflejada en 2025, cuando participó en La Velada del Año V, el popular evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos.
Aunque perdió su combate frente al español Perxitaa, la preparación física y mental para el evento fue vista por muchos como una muestra de su evolución personal.
Para entonces, Gaspi ya se había consolidado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital argentino. Entre YouTube, Instagram y TikTok acumulaba millones de seguidores y una influencia que trascendía las plataformas.
Su fallecimiento ha provocado una ola de mensajes de despedida de fanáticos, streamers y creadores de contenido de distintos países. Más allá de las controversias que acompañaron su carrera, muchos coinciden en que logró algo poco común en internet: construir un personaje imposible de ignorar.