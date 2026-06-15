¿Quién era Gaspi? El youtuber argentino que conquistó internet con su humor incómodo

"Gaspi es un personaje que cree a los 17 años divirtiéndome, como un juego. Me divertía la idea de crear un producto diferente, llamativo, con su impronta y por sobre todo personalidad. Como cualquier personaje de ficción. A través de él, logre llegarle a mucha gente. Ustedes no saben el tiempo de mi vida que le dediqué a esto, queriendo abandonarlo tantísimas veces", escribió el creador hace un tiempo en sus redes.