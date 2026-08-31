Kelly Osbourne confiesa que no está bien tras la muerte de Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne ha vuelto a referirse a las críticas que recibió por su delgadez, esta vez para explicar que atravesaba un momento de salud complicado. La hija de Ozzy Osbourne concedió una entrevista a la revista Hello!, publicada este lunes, en la que abordó el escrutinio sobre su físico tras la muerte de su padre en julio de 2025.
La artista, de 41 años, reconoció que en un primer momento no supo gestionar bien los comentarios sobre su apariencia. Según explicó, resulta difícil enfrentar juicios ajenos mientras se atraviesa una enfermedad.
Osbourne aseguró estar mejorando gracias al acompañamiento profesional y al respaldo de las personas de su entorno, y señaló que el duelo suele dejar en evidencia quiénes permanecen cerca de manera genuina.
La celebridad británica añadió que su recuperación es un proceso gradual, que combina el trabajo emocional con el físico.
Comentó que la terapia le ha permitido comprender comportamientos ligados a su infancia y describió su estado actual como más saludable que en meses anteriores.
En los meses siguientes, su delgadez despertó numerosos comentarios en plataformas digitales, algunos de ellos vinculados a rumores sobre el uso de medicamentos para adelgazar, versión que Osbourne ha desmentido en reiteradas ocasiones, atribuyendo el cambio físico al duelo y a una cirugía bariátrica previa.
Su madre, Sharon Osbourne, respaldó esa explicación en declaraciones anteriores, señalando que su hija atraviesa dificultades para alimentarse con normalidad. Kelly Osbourne, por su parte, ha utilizado sus redes sociales en distintas ocasiones para responder a las críticas, calificando de injusto el hecho de recibir juicios durante un momento de duelo.