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Caleb Shomo sufrió "mucha homofobia" tras declararse gay y divorciarse tras 14 años de matrimonio

El vocalista de Beartooth, Caleb Shomo, aseguró que enfrentó fuerte rechazo tras confirmar públicamente que es gay y separarse de su esposa Fleur

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 16:53
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El cantante de Beartooth, Caleb Shomo, habló sobre el rechazo que experimentó tras confirmar públicamente su orientación sexual y separarse de su esposa, Fleur, con quien estuvo casado catorce años.

 Foto: Instagram
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El músico contó que se lo confesó primero a familiares y amigos en septiembre de 2025, y que en mayo de 2026 hizo pública la noticia a través de Instagram, donde se definió como "un hombre orgullosamente gay".

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Ese mismo mes, la pareja presentó de forma conjunta la solicitud de divorcio.

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En el episodio del viernes del podcast "The Breakdown with Nath & Johnny", Shomo explicó que decidió no ocultar su forma de ser desde un inicio y que asumió las consecuencias de esa decisión.

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Según relató, la respuesta de una parte del público fue adversa. El artista describió el ambiente que encontró como "un montón de oposición y muchísima homofobia".

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El músico, de 33 años, reconoció que atravesó semanas complicadas mientras seguía cumpliendo con sus compromisos en el escenario, y que necesitó reunir fuerzas para continuar con las presentaciones pese al desgaste emocional del momento.

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Además, adelantó que trabaja en un nuevo disco en el que pretende abordar todo lo vivido durante este proceso personal.

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Tras el anuncio, tanto sus compañeros de banda como su entonces esposa expresaron públicamente su respaldo.

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