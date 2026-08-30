Caleb Shomo sufrió "mucha homofobia" tras declararse gay y divorciarse tras 14 años de matrimonio

El cantante de Beartooth, Caleb Shomo, habló sobre el rechazo que experimentó tras confirmar públicamente su orientación sexual y separarse de su esposa, Fleur, con quien estuvo casado catorce años.
El músico contó que se lo confesó primero a familiares y amigos en septiembre de 2025, y que en mayo de 2026 hizo pública la noticia a través de Instagram, donde se definió como "un hombre orgullosamente gay".
Ese mismo mes, la pareja presentó de forma conjunta la solicitud de divorcio.
En el episodio del viernes del podcast "The Breakdown with Nath & Johnny", Shomo explicó que decidió no ocultar su forma de ser desde un inicio y que asumió las consecuencias de esa decisión.
Según relató, la respuesta de una parte del público fue adversa. El artista describió el ambiente que encontró como "un montón de oposición y muchísima homofobia".
El músico, de 33 años, reconoció que atravesó semanas complicadas mientras seguía cumpliendo con sus compromisos en el escenario, y que necesitó reunir fuerzas para continuar con las presentaciones pese al desgaste emocional del momento.
Además, adelantó que trabaja en un nuevo disco en el que pretende abordar todo lo vivido durante este proceso personal.
Tras el anuncio, tanto sus compañeros de banda como su entonces esposa expresaron públicamente su respaldo.