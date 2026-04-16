Karely niega romance con Andrés García y explica cómo fue su colaboración

El origen de las especulaciones se remonta a abril de 2022, cuando Karely visitó la residencia del actor en Acapulco, Guerrero, para realizar una colaboración fotográfica. En aquella ocasión, según relató la propia creadora de contenido, García la recibió con actitud de galán y llegó a pedirle que se sentara en sus piernas, a lo que ella accedió.