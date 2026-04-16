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Karely niega romance con Andrés García y explica cómo fue su colaboración

La influencer regiomontana Karely Ruiz negó haber tenido una relación con Andrés García y recordó que su esposa, Margarita Portillo, estuvo presente durante el encuentro

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 15:01
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Karely Ruiz se refirió en una entrevista reciente a los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con el actor Andrés García, fallecido en 2023.

Foto: Instagram
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La influencer negó que entre ambos hubiera existido alguna relación y precisó que el trato fue estrictamente profesional.

 Foto: Instagram
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El origen de las especulaciones se remonta a abril de 2022, cuando Karely visitó la residencia del actor en Acapulco, Guerrero, para realizar una colaboración fotográfica. En aquella ocasión, según relató la propia creadora de contenido, García la recibió con actitud de galán y llegó a pedirle que se sentara en sus piernas, a lo que ella accedió.

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Sin embargo, Karely subrayó que en todo momento estuvo presente la esposa del actor, Margarita Portillo.

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"La verdad lo conocí muy poquito. Obviamente nunca pasó nada con el señor, de hecho ahí estaba su esposa, súper buena onda y todo, pero fue muy rápido la interacción de la colaboración", declaró.

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En entrevista con Ernesto Buitrón, la influencer señaló que aquel contenido fue uno de los primeros grandes impulsos de su carrera.

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"Fue una de mis primeras colaboraciones que fue un boom", afirmó, y agregó que la viralización de las imágenes contribuyó de forma directa a su proyección pública.

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Karely Ruiz nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León.

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Estudió enfermería técnica antes de orientar su actividad profesional hacia las redes sociales, donde consolidó su presencia a través de Instagram y posteriormente en una plataforma de contenido para adultos.

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También ha participado en distintos programas del grupo Multimedios.

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