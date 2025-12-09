Las últimas horas de Jenni Rivera: De llorar en su concierto a detenerse para comprar sopa

Al concluir el espectáculo habría ofrecido una conferencia de prensa alrededor de la 1:30 de la madrugada. En ese encuentro habló de la demanda que había ganado contra su exesposo y dejó un mensaje que con el paso del tiempo se volvió emblemático. “Lo que ves es lo que soy. Soy una mujer como cualquier otra y me pasan cosas feas como a cualquier otra mujer. El número de veces que me he caído es el número de veces que me he levantado”.