Lupillo Rivera revela imágenes con los restos de Jenni Rivera y cuestiona la versión sobre su muerte

La conmemoración del aniversario luctuoso de Jenni Rivera volvió a situar en la memoria colectiva los días convulsos que siguieron a la tragedia aérea confirmada el 9 de diciembre de 2012. Sin anticiparlo, el testimonio de su hermano Lupillo introdujo nuevas piezas que, para él, siguen sin encajar en la historia oficial.
Durante la presentación de su libro "Tragos amargos" en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cantante evocó pasajes personales que había mantenido reservados. Lo hizo mientras compartía cómo enfrentó el impacto emocional que dejó la muerte de su hermana.
“Después del fallecimiento de mi hermana, sí la verdad agarré el trago. Estuve en mis días más oscuros. Algo que no lo veo saludable, pero también sí lo veo un poco normal. Hay diferentes personas de cómo aceptan y cómo ven una situación de esa manera", compartió.
El cantante siguió: "no lo apoyo y no lo aplaudo, pero en esa ocasión sí me metí profundamente a eso. Gracias a Dios tuve, como les digo, los músicos amigos que me ayudaron a salir un poco. Y las experiencias también de algunos pastores de iglesia, de algunas personas que llegaron a platicar conmigo”.
Dentro de esa reconstrucción, reveló conversaciones que lo llevaron a mirar el caso con otra óptica: “Fui la primera persona que habló con los dueños del rancho, los dueños del rancho pues vieron otras cosas ahora en el momento de que sucedió todo eso, son cosas que te hacen pensar y mirar todo diferente. Que el cielo se prenda rojo a medianoche, pues es diferente a como nos lo explicaron a nosotros"
"Cosas que escuchamos a través de otros medios ahí, pues nos llevaban a pensar y tener una duda más grande que haya sido un accidente. Y como siempre, o sea, no quise dejar fuera ese sentimiento y esos pensamientos porque yo quiero y quería que la gente viera que todo lo que se está contando es verdad”, agregó.
En el libro también aborda momentos que, hasta ahora, no había detallado públicamente: “Removimos todos los miedos, removimos todos los (...) probablemente aceptar los riesgos de aquellos que vengan con este tipo de gráficas y escrituras. Y la verdad pues se tuvo que contar como era”.
Las dudas de Lupillo no nacen únicamente de percepciones personales. Afirma que accedió a información que lo llevó a confrontar la versión conocida: “Hay cosas que nunca les he contado a mi papá ni a mi mamá para no remover la herida, pero el asunto para mí con la información a la que tuve acceso, está muy claro. En esas grabaciones se puede escuchar cómo el piloto, por alguna razón, se niega a emprender el viaje y la gente de la torre de control señalaba que no iba a soltar el avión. Rápidamente, recibieron una orden amenazante de que por supuesto que lo iban a soltar y que el avión debía salir sin demora alguna. Había una insistencia muy pesada con una voz siniestra e inconfundible para que la aeronave de mi hermana despegara"
"No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano. No tengo certeza de quién pudo haber hecho eso a mi hermana. Siempre hay un borracho que habla de más, pero en este caso, hasta la fecha, no ha ocurrido. La neta, prefiero no llegar a saber”, aseveró.
Otra parte de su relato se concentra en un archivo fotográfico que decidió incluir en el libro. “En las fotos hay muchas cosas también que la gente va a poder mirar, va a poder ver y ellos vienen a analizar y ellos vienen a sacar sus conclusiones. Y cuando decimos vamos a ir a Monterrey a hacer una ADN con los restos de mi hermana, pues ahí la foto te lo aclara lo que queríamos decir en aquel entonces en los medios de comunicación”.
Ese material visual lo llevó también a rememorar la entrega de los restos de la artista: “Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita. Nos tomamos una fotografía en la que estamos besando los tres hermanos. La transportamos en caravana en una carroza que yo personalmente manejé para celebrar una pequeña ceremonia religiosa en una capilla de San Nicolás, Nuevo León”.
La "Diva de la banda" murió un 9 de diciembre de 2012.