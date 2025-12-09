Lupillo Rivera revela imágenes con los restos de Jenni Rivera y cuestiona la versión sobre su muerte

Las dudas de Lupillo no nacen únicamente de percepciones personales. Afirma que accedió a información que lo llevó a confrontar la versión conocida: “Hay cosas que nunca les he contado a mi papá ni a mi mamá para no remover la herida, pero el asunto para mí con la información a la que tuve acceso, está muy claro. En esas grabaciones se puede escuchar cómo el piloto, por alguna razón, se niega a emprender el viaje y la gente de la torre de control señalaba que no iba a soltar el avión. Rápidamente, recibieron una orden amenazante de que por supuesto que lo iban a soltar y que el avión debía salir sin demora alguna. Había una insistencia muy pesada con una voz siniestra e inconfundible para que la aeronave de mi hermana despegara"