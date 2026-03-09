  1. Inicio
J Balvin, Belinda y una cartera Hermès: así fue la millonaria fiesta de XV años de 'Mafer' en Tabasco

Mafer se volvió tendencia en las redes sociales por la lujosa fiesta de quinceañera que le celebró su padre, un empresario del rubro petrolero

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:11
1 de 12

La fiesta de XV años de María Fernanda (Mafer) , una joven de Tabasco, México, se viralizó en las redes sociales por las excentricidad con la que celebró su cumpleaños en la que estuvieron presentes varios artistas.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
2 de 12

La fiesta se celebró en un exclusivo recinto de Villahermosa, Tabasco, que se transformó en Nueva York por una noche tras que se replicaran la estatua de la Libertad en un pastel, se tuviera un 7 Eleven, McDonalds y hasta el letrero de LOVE, muy característico de la ciudad.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
3 de 12

La quinceañera, que estuvo acompañada de su padre Juan Carlos -un empresario ligado a la industria petrolera- fue recibidos para la famosa conductora mexicana, Galilea Montijo. “Un saludo a todos los que están ya adentro esperándola. Por cierto, aquí viene Mafer con su papá, Juan Carlos. Vengan para acá. ¿Cómo está? Te ves bellísima, Mafer", dijo al ver a la cumpleañera.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
4 de 12

La cantante Belinda fue una de las sorpresas para Mafer de la noche. La exprotagonista de telenovelas apareció entre la multitud.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
5 de 12

Para partir el pastel y cantar el "¡Feliz Cumpleaños!" llegó Belinda y sorprendió a la cumpleañera entonando el famoso tema en inglés.

Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
6 de 12

Después de interpretar el "Happy Birthday", Belinda se sentó junto a Mafer y sus padres en la mesa principal donde conversaron unos momentos y se tomaron fotografías.

Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
7 de 12

Además de la fiesta, Mafer recibió un lujoso regalo de parte de su padre, quien pidió apoyo a la influencer mexicana Priscila Escoto. La quinceañera recibió un lujoso bolso de Hermès, que la misma Escoto eligió para ella.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
8 de 12

El momento cúspide de la fiesta fue la presentación del colombiano J Balvin, quien aprovechó para subir a la familia de Mafer al escenario.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
9 de 12

El mexicano Xavi también amenizó la fiesta. Lo mismo ocurrió con la agrupación Matute, que formó parte de las presentaciones de la fiesta.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
10 de 12

La fiesta de cumpleaños de Mafer se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue bautizada como “La fiesta del millón de dólares”.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
11 de 12

Se desconoce el diseñador del vestido de Mafer, pero circuló que sería una réplica de una edición especial del vestido “Junon” de la casa Dior.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
12 de 12

Alfonso Waithsman fue parte del equipo que estilizó a la cumpleañera. Es conocido por maquillar a famosas de la industria del entretenimiento, especialmente a Galilea Montijo.

 Foto: Captura de pantalla/Redes sociales
