J Balvin, Belinda y una cartera Hermès: así fue la millonaria fiesta de XV años de 'Mafer' en Tabasco

La fiesta de XV años de María Fernanda (Mafer) , una joven de Tabasco, México, se viralizó en las redes sociales por las excentricidad con la que celebró su cumpleaños en la que estuvieron presentes varios artistas.
La fiesta se celebró en un exclusivo recinto de Villahermosa, Tabasco, que se transformó en Nueva York por una noche tras que se replicaran la estatua de la Libertad en un pastel, se tuviera un 7 Eleven, McDonalds y hasta el letrero de LOVE, muy característico de la ciudad.
La quinceañera, que estuvo acompañada de su padre Juan Carlos -un empresario ligado a la industria petrolera- fue recibidos para la famosa conductora mexicana, Galilea Montijo. “Un saludo a todos los que están ya adentro esperándola. Por cierto, aquí viene Mafer con su papá, Juan Carlos. Vengan para acá. ¿Cómo está? Te ves bellísima, Mafer", dijo al ver a la cumpleañera.
La cantante Belinda fue una de las sorpresas para Mafer de la noche. La exprotagonista de telenovelas apareció entre la multitud.
Para partir el pastel y cantar el "¡Feliz Cumpleaños!" llegó Belinda y sorprendió a la cumpleañera entonando el famoso tema en inglés.
Después de interpretar el "Happy Birthday", Belinda se sentó junto a Mafer y sus padres en la mesa principal donde conversaron unos momentos y se tomaron fotografías.
Además de la fiesta, Mafer recibió un lujoso regalo de parte de su padre, quien pidió apoyo a la influencer mexicana Priscila Escoto. La quinceañera recibió un lujoso bolso de Hermès, que la misma Escoto eligió para ella.
El momento cúspide de la fiesta fue la presentación del colombiano J Balvin, quien aprovechó para subir a la familia de Mafer al escenario.
El mexicano Xavi también amenizó la fiesta. Lo mismo ocurrió con la agrupación Matute, que formó parte de las presentaciones de la fiesta.
La fiesta de cumpleaños de Mafer se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue bautizada como “La fiesta del millón de dólares”.
Se desconoce el diseñador del vestido de Mafer, pero circuló que sería una réplica de una edición especial del vestido “Junon” de la casa Dior.
Alfonso Waithsman fue parte del equipo que estilizó a la cumpleañera. Es conocido por maquillar a famosas de la industria del entretenimiento, especialmente a Galilea Montijo.