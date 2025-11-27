Inna Moll: ¿A qué se dedica Charlie Frettlohr, el prometido mexicano de la ex Miss Chile?

En su declaración pública, la modelo abordó las presiones sociales que enfrentan las mujeres respecto a su estado civil y sus decisiones personales. "Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento", expresó, en referencia a su condición de madre.