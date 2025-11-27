Inna Moll: ¿A qué se dedica Charlie Frettlohr, el prometido mexicano de la ex Miss Chile?

La representante de Chile en Miss Universo 2025, Inna Moll, ha confirmado su compromiso matrimonial con Charlie Frettlohr, empresario mexicano con quien mantiene una relación desde hace más de tres años.
El anuncio se produjo a través de una publicación en Instagram, donde la modelo compartió imágenes de la propuesta realizada en Ko Samui, isla tailandesa que sirvió de escenario para el certamen internacional de belleza.
"Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad", escribió la creadora de contenido, quien agregó que su pareja le ha enseñado una nueva perspectiva sobre las relaciones afectivas.
La influencer aprovechó para pronunciarse sobre los roles sociales. "Ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales", señaló Moll, quien participó recientemente en la competencia de Miss Universo sin alcanzar el título.
En su declaración pública, la modelo abordó las presiones sociales que enfrentan las mujeres respecto a su estado civil y sus decisiones personales. "Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento", expresó, en referencia a su condición de madre.
Moll, quien ha construido una carrera en redes sociales, manifestó su intención de continuar desarrollándose profesionalmente independientemente de su futuro estado civil. "Se vienen cosas hermosas... y estoy lista para vivirlas desde el amor, la autenticidad y la fuerza que como mujer llevo dentro", adelantó.
Charlie Frettlohr se dedica al sector náutico de lujo, específicamente al arrendamiento y comercialización de yates en destinos como Miami, Cancún y Cabo San Lucas. Su presencia en redes sociales documenta un estilo de vida vinculado al turismo y los negocios internacionales.
La cuenta de Instagram del empresario supera los 19,000 seguidores.
La pareja ha documentado viajes conjuntos y momentos de su relación a lo largo de los últimos años.
La propuesta matrimonial se produjo en un contexto de alta exposición mediática para Moll, quien días antes había competido en el certamen internacional que finalmente coronó a otra candidata.
Según las imágenes compartidas, el momento tuvo lugar en un entorno natural de la isla tailandesa, aprovechando la presencia de la pareja en el país asiático.
La fecha prevista para la celebración del enlace no ha sido revelada por ninguno de los involucrados hasta el momento.