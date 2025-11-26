Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas: "Ya hay un proyecto importante"

Un reciente anuncio hecho por Victoria Ruffo reactivó el interés del público y de la industria televisiva, que sigue de cerca cada movimiento en la carrera de la primera actriz ante los cambios previstos para el próximo año.
Después de un periodo fuera de los foros que se extendió desde la secuela de "Corona de lágrimas" en 2022, la intérprete confirmó que un proyecto televisivo empieza a perfilarse.
“Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas. Ya hay un proyecto importante, interesante, para el año que entra en televisión”, expresó durante un reciente encuentro con la prensa.
La actriz reveló que mantiene pláticas con José Alberto “El Güero” Castro, con quien ha colaborado en otras etapas de su carrera.
La posibilidad de reunirse nuevamente con el productor encendió expectativas entre el público que sigue de cerca su trayectoria.
En medio de ese intercambio, Ruffo mostró su faceta más cautelosa al hablar del futuro.
Su respuesta, aunque amable, dejó ver la reserva con la que suele manejar decisiones profesionales.
“Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros por andar contando nuestros planes. Está uno cuente y cuente, y Él dice ‘No me digas todo eso, ¿a poco sí vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay intención de hacer una”, comentó entre risas.
La actriz llega a este momento con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones.
Desde producciones como "Simplemente María", "La madrastra" y "Abrázame muy fuerte", su presencia se consolidó como sinónimo de fortaleza narrativa y personajes protagónicos que definieron buena parte del melodrama contemporáneo.
Su capacidad para conectar con el público sostuvo la vigencia de esas historias a lo largo del tiempo.
En la última década reforzó esa imagen con títulos que recuperaron la esencia clásica del género. "Triunfo del Amor" y la nueva etapa de "Corona de lágrimas" confirmaron su habilidad para sostener proyectos de alto impacto emocional y mantener audiencias en horarios estelares. Esa continuidad explica por qué su eventual regreso para 2026 genera tantas expectativas y por qué sus declaraciones movilizan de inmediato al gremio televisivo.