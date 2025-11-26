  1. Inicio
Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas: "Ya hay un proyecto importante"

La primera actriz confirma un nuevo proyecto televisivo para el próximo año y perfila su regreso a las telenovelas tras casi tres años alejada de los foros

  • 26 de noviembre de 2025 a las 18:12
Un reciente anuncio hecho por Victoria Ruffo reactivó el interés del público y de la industria televisiva, que sigue de cerca cada movimiento en la carrera de la primera actriz ante los cambios previstos para el próximo año.

 Foto: Cortesía redes sociales
Después de un periodo fuera de los foros que se extendió desde la secuela de "Corona de lágrimas" en 2022, la intérprete confirmó que un proyecto televisivo empieza a perfilarse.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas. Ya hay un proyecto importante, interesante, para el año que entra en televisión”, expresó durante un reciente encuentro con la prensa.

 Foto: Cortesía redes sociales
La actriz reveló que mantiene pláticas con José Alberto “El Güero” Castro, con quien ha colaborado en otras etapas de su carrera.

 Foto: Instagram | @victoriaruffo
La posibilidad de reunirse nuevamente con el productor encendió expectativas entre el público que sigue de cerca su trayectoria.

 Foto: Cortesía redes sociales
En medio de ese intercambio, Ruffo mostró su faceta más cautelosa al hablar del futuro.

 Foto: Cortesía redes sociales
Su respuesta, aunque amable, dejó ver la reserva con la que suele manejar decisiones profesionales.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros por andar contando nuestros planes. Está uno cuente y cuente, y Él dice ‘No me digas todo eso, ¿a poco sí vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay intención de hacer una”, comentó entre risas.

 Foto: Instagram | @maribelguardia
La actriz llega a este momento con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones.

 Foto: Cortesía redes sociales
Desde producciones como "Simplemente María", "La madrastra" y "Abrázame muy fuerte", su presencia se consolidó como sinónimo de fortaleza narrativa y personajes protagónicos que definieron buena parte del melodrama contemporáneo.

 Foto: Cortesía | Vix
Su capacidad para conectar con el público sostuvo la vigencia de esas historias a lo largo del tiempo.

 Foto: Cortesía redes sociales
En la última década reforzó esa imagen con títulos que recuperaron la esencia clásica del género. "Triunfo del Amor" y la nueva etapa de "Corona de lágrimas" confirmaron su habilidad para sostener proyectos de alto impacto emocional y mantener audiencias en horarios estelares. Esa continuidad explica por qué su eventual regreso para 2026 genera tantas expectativas y por qué sus declaraciones movilizan de inmediato al gremio televisivo.

 Foto: Cortesía redes sociales
