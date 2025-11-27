Influencer documentó su muerte: el desafío de comida que le costó la vida

Un entrenador personal de Orenburg, Rusia, ha fallecido durante un experimento alimentario extremo que consistía en ganar peso de forma acelerada para posteriormente demostrar su capacidad de reducirlo.
Dmitry Nuyanzin, de 30 años, consumía aproximadamente 10.000 kilocalorías diarias como parte de lo que denominaba un "maratón" en línea, diseñado para atraer participantes a su programa de adelgazamiento.
El preparador físico documentaba meticulosamente su ingesta en plataformas digitales, mostrando las comidas y su evolución ponderal. Según información del medio local Ostorozhno Novosti, la causa del deceso fue un fallo cardíaco mientras dormía. El funeral se celebró tres días después del incidente en su ciudad natal
Nuyanzin se había fijado como meta aumentar al menos 55 libras de peso corporal. El 18 de noviembre comunicó a sus seguidores que había alcanzado las 231 libras, lo que suponía un incremento superior a 29 libras en el transcurso de un mes.
El entrenador presentaba este régimen como la primera fase de un programa integral.
Había anunciado un incentivo económico: cualquier persona que pesara más de 220 libras y lograra perder el 10% de su masa corporal antes de fin de año recibiría 10.000 rublos (equivalentes a aproximadamente 95 dólares estadounidenses).
Nuyanzin había completado su formación en la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburg y posteriormente en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo.
Acumulaba más de una década de experiencia trabajando con deportistas de alto rendimiento y clientes particulares, lo que le había otorgado reconocimiento en el ámbito del acondicionamiento físico de su región.