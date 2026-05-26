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La impactante confesión de salud que Anne Hathaway se guardó por 10 años

La actriz reveló en una entrevista que estuvo “medio ciega” durante unos 10 años debido a una catarata de aparición temprana, una condición poco común para alguien tan joven

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:58
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La actriz Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los episodios de salud más delicados que enfrentó lejos de los reflectores.

 Foto: Shutterstock.
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La ganadora del Óscar confesó que vivió cerca de diez años con una severa afectación visual en uno de sus ojos, una condición que mantuvo en silencio mientras consolidaba algunos de los momentos más importantes de su carrera.

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Conocida por su elegancia, su versatilidad frente a las cámaras y su participación en producciones como The Devil Wears Prada, Les Misérables e Interstellar, Hathaway dejó al descubierto una batalla personal que pocos imaginaban.

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Durante una reciente conversación en el pódcast de The New York Times, la actriz relató que estuvo “medio ciega” durante aproximadamente una década debido a una catarata temprana que afectó severamente la visión de su ojo izquierdo.

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Según explicó, durante ese tiempo su visión estuvo tan comprometida que prácticamente se encontraba legalmente ciega de ese lado, una situación que enfrentó en privado mientras continuaba grabando películas, asistiendo a eventos públicos y manteniendo el ritmo de una de las carreras más sólidas de Hollywood.

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La actriz confesó que no fue hasta después de someterse a una cirugía correctiva que comprendió cuánto había perdido.

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Tras la intervención, Hathaway describió la experiencia como profundamente reveladora, asegurando que redescubrió detalles cotidianos que durante años no pudo percibir con claridad, desde matices de color hasta profundidad visual.

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La revelación también permitió entender por qué, en ciertos periodos, la actriz se mostró especialmente reservada respecto a su vida personal y su bienestar físico.

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Lejos del dramatismo, Hathaway compartió la experiencia como una reflexión sobre la importancia de escuchar al cuerpo y atender a tiempo cualquier señal de alerta, incluso cuando la rutina profesional parece no dar espacio para detenerse.

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La confesión generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza por haber atravesado una condición tan delicada sin que esta interfiriera públicamente con su trabajo.

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A sus 43 años, Anne Hathaway continúa atravesando una etapa de renovación profesional, demostrando que incluso las figuras más admiradas también enfrentan luchas silenciosas lejos de las cámaras.

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Su testimonio no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también puso sobre la mesa una conversación importante: la salud visual y la necesidad de prestar atención a cambios que muchas veces pasan desapercibidos hasta convertirse en problemas mayores.

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