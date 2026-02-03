Imelda Tuñón responsabiliza al esposo de Maribel Guardia por muerte de Julián Figueroa

Imelda Tuñón acusó directamente al abogado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de ser responsable de la muerte de Julián Figueroa. La actriz realizó los señalamientos en sus redes sociales después de que se difundiera un video privado grabado por el cantante meses antes de su fallecimiento en abril de 2023.
Las acusaciones surgieron el lunes pasado, cuando el periodista Javier Ceriani publicó en su canal de YouTube imágenes que muestran una disputa doméstica entre Tuñón y Figueroa en su residencia de la colonia Pedregal, en Ciudad de México.
En el material audiovisual se observa a la actriz golpeándose la cabeza contra el piso mientras el intérprete graba la escena y niega cualquier responsabilidad sobre las lesiones que presenta su entonces esposa.
Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, Tuñón señaló a Chacón como la única persona con acceso a ese video.
"Ya estamos trabajando en eso, no solo es prueba de la violencia de Julián sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso", escribió la actriz, sugiriendo que buscará ampararse en la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital.
Posteriormente, la viuda del cantante fue más allá y atribuyó al abogado una responsabilidad directa en el deceso de Figueroa. Según Tuñón, Chacón interfirió en el proceso de rehabilitación que el artista necesitaba para superar sus adicciones.
"El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias", detalló en sus publicaciones.
La actriz describió una secuencia de complicaciones médicas que, según su versión, derivaron en la muerte del cantante. "Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo", expresó Tuñón.
Figueroa falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad. El hijo de Guardia y Joan Sebastian fue encontrado sin vida en su domicilio. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrosis ventricular.
Chacón ha tenido un papel fundamental en el conflicto legal entre Guardia y Tuñón por la custodia del menor José Julián, único hijo de Figueroa. A inicios de 2025, la actriz costarricense interpuso una demanda argumentando presunta negligencia de Tuñón en el cuidado del niño.
En un primer momento, un juez familiar otorgó la custodia provisional a Guardia. Sin embargo, en marzo de ese año, la resolución judicial cambió y determinó que el menor debía permanecer bajo la tutela de su madre.
El video difundido por Ceriani ha generado controversia sobre la dinámica de pareja que existía entre Tuñón y Figueroa.