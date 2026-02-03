Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían planeando tener un hijo este 2026, afirman

Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían decidido tener un hijo durante 2026. La información proviene de personas cercanas a los artistas, quienes aseguran que la pareja atraviesa su mejor momento sentimental tras superar los rumores de infidelidad que circularon semanas atrás.
De acuerdo con la revista TVNotas, el proyecto familiar tomó forma durante las celebraciones de fin de año en el rancho de Pepe Aguilar.
En ese ambiente de convivencia, la pareja habría conversado abiertamente sobre su deseo de expandir la familia, noticia que, según la versión, fue recibida con entusiasmo por los presentes.
"Christian y Ángela están muy felices, más enamorados que nunca. Incluso el tema de tener hijos está más latente que nunca", compartieron fuentes próximas al círculo de los intérpretes de música regional mexicana.
La noticia llega en un momento de plenitud para ambos intérpretes.
Nodal, de 27 años, ya es padre de Inti, fruto de su relación anterior con la cantante argentina Cazzu.
En cambio, Aguilar, de 21 años, experimentaría por primera vez la maternidad si los planes se concretan como lo esperan.
Además del bebé, la pareja tendría planeada una ceremonia religiosa para este 2026.
El rancho familiar de los Aguilar sería nuevamente el escenario elegido, esta vez para formalizar su unión ante la iglesia después de la boda civil que realizaron en julio del año pasado.
Pepe Aguilar se mostraría especialmente emocionado ante la posibilidad de convertirse en abuelo.
Durante los brindis de fin de año, la noticia generó celebración entre los familiares presentes, quienes ven en este paso una señal de madurez y compromiso en la relación de los jóvenes cantantes.
Según las mismas fuentes consultadas por TVNotas, Nodal sería quien muestra mayor ilusión por la llegada de un bebé. El cantante ve en la paternidad compartida con su esposa el inicio de una etapa definitiva en su vida personal, alejada de las turbulencias mediáticas que han marcado sus relaciones previas.