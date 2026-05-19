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El horóscopo de hoy: señales de cambios en el amor, el dinero y las amistades

Las predicciones de este día llegan con movimientos importantes para varios signos del zodiaco, especialmente en temas sentimentales, económicos y personales

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Puede que te falte el amor en tu vida, pero no desesperes, disfrutas de la amistad de muchas personas, y lo cierto es que a través de alguna de ellas encontrarás la estabilidad sentimental.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Te sientes últimamente mucho más cercano y unido a los tuyos por las circunstancias que ha traído la vida, pero por eso mismo no debes ofenderte si una persona amiga te habla con franqueza sobre tus fallos.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un proyecto de hace tiempo vuelve ahora con fuerza y buenas perspectivas laborales. Pon tu energía en ello y verás resultados. Vigila la dieta, esos kilos que se acumulan sin darse cuenta por comer mal y a deshora.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu estabilidad emocional entra en una zona de turbulencias; si tienes pareja es mejor que marques una zona fronteriza bien clara, alguno de tus impulsos puede resultar inadecuado para tu media naranja.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Presta atención al dinero. Se aproximan dificultades económicas relacionadas con asuntos pendientes de familiares o amistades cercanas. No te dejes llevar por las apariencias.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tus sentimientos deberán aflorar un poco más de lo que lo hacen ahora, porque de lo contrario, la persona que te interesa no acabará de darse cuenta de tus intenciones. No temas, serán bien acogidos por la otra persona.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Solo con mejorar el nivel de comunicación con tu pareja notarás unos cambios muy agradables en tu relación. No tengas miedo a abrir tus sentimientos y podrás analizar dónde están los problemas. Pocas preocupaciones en el terreno económico.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Lo económico puede ser tu máxima preocupación en estos momentos, sobre todo si tienes algún problema inmobiliario, pero nunca podrá superar a la red de comunicación y cariño que debes tener con tu familia, sin la cual nunca saldrás del problema.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Momento de renovar las relaciones y acercarse a los verdaderos amigos. No todos los que crees que lo son responden a tus exigencias. Se avecina una etapa de cambios que pueden ser constructivos y positivos si sabes darle una dimensión creativa.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vivirás las mejores experiencias para tu desarrollo personal en el extranjero, durante viajes de estudio o trabajo o en lugares conectados con la cultura, como centros de estudios, cursos o similares.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aparecerás a ojos de los demás más susceptible de lo normal, lo que puede dar lugar a malentendidos en el terreno del amor. No temas mostrar tus verdaderos sentimientos a la persona que tanto te quiere.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si trabajas totalmente o durante un tiempo al aire libre, te convendrá extremar los cuidados de la piel. Si no lo tienes claro, puedes buscar asesoramiento médico, a través de compañeros con el mismo problema.

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