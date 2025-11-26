Un día de decisiones, energía y claridad para Aries, Libra y Sagitario

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). A partir de estar jornada comenzarán a aclararse muy positivamente para tus intereses las cuestiones legales relacionadas con herencias, deudas tributarias y similares, que habían estado algo atascadas en los últimos tiempos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Es posible que determinadas opiniones te estén influyendo más de la cuenta y es necesario que llegues a conclusiones sólo en base a tus propios análisis, porque sólo tú tienes toda la información necesaria.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu estado de ánimo se tornará en ingobernable en algunos momentos del día, casi sorprendente para ti mismo por tus reacciones. Provocarás algún tipo de reacción si acudes a una reunión de trabajo o de amigos, por eso debes estar prevenido.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Alguien a quien aprecias solicitará tu compañía o tu opinión para enfrentarse a un asunto médico de cierta importancia. Tendrás que estar a la altura de las circunstancias y sacar energías para reconfortar y ayudar a esa persona.
LEO (23 julio - 22 agosto). Te conviene ser práctico y realista, no dejes que tus emociones perturben la toma de decisiones, ni tampoco los comentarios de los demás. Tu cabeza debe estar centrada en uno de los temas que te interesa solventar ahora mismo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy te espera una jornada algo tediosa en el trabajo pero muy fructífera en tus relaciones sentimentales. Te van a proponer un viaje o una escapada y la idea te mantendrá ocupado e ilusionado. Tu poder de seducción será imparable.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tienes demasiadas obligaciones familiares y la sobrecarga empieza a afectarte. Necesitas meditar sobre la situación y llegar a un acuerdo con el resto de la familia; delegar no es pecado. En lo sentimental, si sacas más tiempo libre la pareja se fortalecerá.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se abre para los Escorpio una especie de frenesí de conquista y el enamoramiento, pero no estrictamente sentimental, sino de presencia social, por lo que tu ímpetu en la conducción de los sentimientos puede afectar a tu pareja o eventuales candidatos a ser tu media naranja.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Buen día para proponerte a ti mismo nuevos planteamientos o aventuras profesionales, incluso puedes sorprenderte con nuevas vocaciones. Los astros te ayudarán a encontrar la respuesta de todas tus dudas laborales. El amor te sorprenderá una vez más.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puede que tus niveles anímicos no estén demasiado desbordantes y tengas que aflojar un poco la marcha. El trabajo irá bien aunque puedan surgir debates sobre la viabilidad de ciertos proyectos. Sabes estar a la altura de estos retos, por extremos que sean.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los astros te dotan hoy de una moral extraordinariamente alta, en disposición de afrontar todo tipo de retos, incluidos los sentimentales. Buen momento para prestar atención a tu cuerpo y al cuidado de tu imagen.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Mantienes tus inversiones en alza y tu economía va de maravilla, sigue por ese camino porque la suerte será tu compañera de viaje esta semana. La alineación astral te proporciona autoestima y confianza para vivir una intensa relación sentimental.