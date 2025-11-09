Virgo, Libra y Piscis: un día para resolver, aprender y atreverse a más

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Muestras una actitud demasiado generosa con la familia y debes pensar un poco más en ti mismo. Tus relaciones sentimentales se refuerzan y se enriquecen cada día. Tu estado emocional pasa por momentos muy especiales que quieres compartir.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La enfermedad de una persona mayor te hará plantearte el futuro y buscarás la manera de organizar tus recursos de forma que te permita contar con un pequeño colchón de seguridad en caso de necesidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La concentración será esencial para que hoy des un empujón definitivo a un trabajo que debes entregar en breve. Dispondrás todo lo necesario para controlar el tiempo y no dejarás que ninguna circunstancia externa te perturbe.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Excelente día para ciertos proyectos personales que te hacen mucha ilusión y en los que pondrás todas tus fuerzas y energías. Si sabes elegir buenos colaboradores todo saldrá a pedir de boca. Buscas la perfección y la encontrarás.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los proyectos que tienes pensados para tu casa tendrán muchas más posibilidades de realizarse gracias a un nuevo amigo que te ayudará mucho en la tarea; probablemente esa persona tenga que ver con el mundo de la decoración o el diseño.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El día te será muy propicio para solventar cualquier tipo de trabas burocráticas o legales. También puedes resolver problemas de amigos o familia, para llegar al final del día con la sensación de haber aprovechado muy bien el tiempo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Hoy es un buen día para dedicarte a todo aquello que alguna vez te ha llamado la atención, pero a lo que nunca le has dedicado tiempo. La lectura puede favorecer tu espíritu crítico y ampliar tus conocimientos sobre países a los que te gustaría viajar.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La vida te pondrá a prueba para mostrar tu templanza con la complicación de asuntos familiares que acabarán afectando a tu bolsillo; tendrán que actuar con mano izquierda para no afectar de lleno al terreno de los sentimientos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las reuniones familiares pueden acabar hoy con tu humor y tu paciencia si eres demasiado exigente con los demás. Procura hacer la vista gorda ante algunas opiniones y actitudes si no quieres aparecer como el ogro de la familia.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tienes que tener cuidado con lo que reprochas a los demás, porque en ocasiones no te das cuenta de tus propios errores de comunicación y puedes acabar teniendo un enfrentamiento con alguien querido, del que te arrepentirás inmediatamente.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Será un día en el que puedes dejar de lado la preocupación por las cosas más importantes de tu vida; el trabajo, el amor, el dinero. Tan sólo ocúpate de los pequeños detalles que hacen reír a los demás y te relajan.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Contarás con mucha energía positiva y el suficiente entusiasmo para decidirte a afrontar los retos que vas aparcando con diversas excusas en los últimos días. No lo dudes más, ya verás cómo alguno de ellos te da muchas satisfacciones.