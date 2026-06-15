Haley Amaya competirá en el Miss Grand Honduras: esto se sabe

Ya es oficial. La hermosa hondureña Haley Jaylene Amaya competirá en el Miss Grand Honduras. Aquí los detalles.
Tras su confirmación, Amaya compartió un emotivo mensaje en el que expresó su gratitud y aseguró que su objetivo va más allá de obtener una corona. La joven afirmó que busca proyectar la cultura hondureña en escenarios internacionales y promover la concienciación sobre la salud de la mujer.
"Más allá de una corona o un título, mi misión es llevar nuestra cultura a escenarios internacionales con orgullo, representar nuestras raíces con dignidad y crear conciencia sobre la salud de la mujer", escribió en su red social.
La hondureña también destacó que este logro tiene un significado especial debido a los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos años.
Según expresó, esas experiencias fortalecieron su compromiso de convertirse en una inspiración para otras personas y demostrar que la perseverancia puede abrir nuevas oportunidades.
Haley Amaya, de 28 años, es una modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense.
A lo largo de su trayectoria ha promovido activamente la cultura centroamericana y ha participado en diversos proyectos sociales y culturales tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.
Actualmente, se desempeña como directora de Cultura Cinco Estrellas, una organización dedicada al fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo juvenil a través del arte y la educación.
Además, fundó la plataforma Model With Fibroids, enfocada en generar conciencia sobre la salud femenina y brindar apoyo a mujeres en diferentes partes del mundo.
Con su confirmación en el Miss Grand Honduras, Amaya se prepara para representar al país llevando un mensaje centrado en la cultura, el empoderamiento femenino y la importancia de la salud de la mujer.