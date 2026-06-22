La millonaria fortuna que dejó Clive Davis tras su muerte a los 94 años

Su ascenso fue vertiginoso dentro de la compañía. En 1966 ya era presidente de Columbia Records, donde añadiría a su currículum el título de poseedor de un "oído de oro", tras reconocer el potencial comercial del rock and roll y de talentos como Santana, Chicago y Laura Nyro, entre muchos otros. Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Aerosmith y Earth, Wind & Fire fueron algunos de los nombres que pasaron por sus manos en aquella etapa. Cada álbum vendido, cada gira exitosa, cada canción que trepaba a los primeros lugares del Billboard era también un eslabón más en la cadena de su patrimonio personal.