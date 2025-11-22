Elsa Oseguera regresa a Honduras con su hija y revela que Davis Flow se negaba a firmar permiso

Tras años juntos y con una pequeña hija de por medio, Elsa Oseguera y Davis Flow pusieron fin a su relación, dejando entrever posibles infidelidades y falta de respeto por parte del influencer. Asegura que el creador de contenido se habría negado a firmar el permiso para que su hija viajara a Honduras. Esto fue lo que dijo la presentadora.
La hondureña Elsa Oseguera confirmó este fin de semana que finalmente logró regresar a Honduras junto a su hija, luego de que su expareja, el influencer Davis Flow, firmara el permiso de viaje de la menor.
Y es que, tras hacer oficial el fin de su relación, Oseguera publicó un video en el que aseguraba que su ahora expareja se negaba a firmar el permiso de salida para su hija, Summer, a fin de que pudiera viajar a Honduras con ella.
"El papá de mi hija no me quiere firmar la autorización para llevármela a Honduras porque no quiere que yo salga. Yo ya estoy harta. Me he quedado callada en demasiadas situaciones vergonzosas, bochornosas e inmorales en mi contra", dijo en el primer video.
Horas más tarde, la comunicadora notificó que Davis ya le había firmado el documento, "aunque él diga que no sabía lo que estaba firmando y que quería asesorarse, eso es totalmente falso, porque yo le tomé fotos leyéndolo. También le tomé fotos al documento antes de que lo firmara".
Continuó: “Él siempre va a querer acomodar las cosas a su favor. Yo no quiero ponerme en un dime que te diré con lo que él está diciendo, porque realmente me costó demasiado salir de ahí. Me costó años salir de un lugar donde yo terminaba pidiendo disculpas”.
Elsa compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que detalló que desde hace seis meses abandonó la casa en la que vivía con Davis y su hija de dos años. "Esta decisión la tomé por mi salud mental y bienestar ante tantas faltas de respeto e inmoralidades que él ha hecho hacia mi persona".
Aclaró que sigue casada legalmente con Davis Flow, pero que cada uno es responsable de sus actos. Además, mencionó que el único contacto que tienen es relacionado con su hija.
Al tratarse de una menor de edad, Oseguera necesitaba el permiso de David para poder salir de Estados Unidos con la pequeña, algo que la comunicadora no había obtenido hasta ahora.
A través de sus historias de Instagram, Elsa divulgó video en los que se observa en el avión, viajando en primera clase con su pequeña Summer, con destino a su tierra natal.
En uno de los post, la periodista escribió: "HCH me mandó a traer en primera clase, ellos saben que allí me gusta", indicando que su motivo de viaje es para su "contrato millonario".
Tras un largo, pero exitoso vuelo, Elsa confirmó en otra historia que ya había arribado al territorio hondureño. "Gracias a Dios ya en mi amado país que tanta falta me hace".