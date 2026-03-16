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El supuesto romance secreto de Timothée Chalamet antes de su relación con Kylie Jenner

Sarah Tena dice que su vínculo con Chalamet se extendió casi tres años, y que la aparición del actor junto a Kylie Jenner en 2023 la tomó por sorpresa

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 10:32
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Sarah Tena, modelo y ex artista para adultos, ha concedido una entrevista al Daily Mail en la que afirma haber mantenido encuentros periódicos con el actor Timothée Chalamet a lo largo de casi tres años.

Foto: Instagram | EFE
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Según su relato, el contacto comenzó en enero de 2020, cuando Tena le envió un mensaje a través de Instagram tras ver su actuación en The King

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El actor respondió meses después, en mayo de ese mismo año, y ambos acordaron verse en Santa Mónica, en casa de un amigo del intérprete.

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Tena describe ese primer encuentro como distendido: conversaron sobre cine, bebieron vino y Chalamet, que por entonces acababa de ser confirmado para el papel de Bob Dylan en A Complete Unknown, le interpretó algunas canciones del músico.

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Según la modelo, los encuentros se repitieron aproximadamente cada dos meses durante los años siguientes.

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En junio de 2022, ella dice haberle expresado sus sentimientos: "Le dije que tenía sentimientos por él y prácticamente le expresé que quería continuar. Le hice saber que quería que nos dedicáramos más tiempo el uno al otro", declaró al Daily Mail.

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Chalamet, según Tena, correspondió esos sentimientos en ese momento.

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El último contacto que Tena dice haber tenido con el actor fue en enero de 2023, cuando le felicitó el cumpleaños y él respondió con un me gusta.

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Pocas semanas después, Chalamet fue fotografiado junto a Kylie Jenner en el desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París.

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"Vi esas cosas sobre él y Kylie Jenner y me quedé muy confundida", declaró Tena, quien calificó el giro de "irrespetuoso".

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Ni el actor ni su representante han respondido a las solicitudes de comentario realizadas por Page Six.

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