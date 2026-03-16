El supuesto romance secreto de Timothée Chalamet antes de su relación con Kylie Jenner

Sarah Tena, modelo y ex artista para adultos, ha concedido una entrevista al Daily Mail en la que afirma haber mantenido encuentros periódicos con el actor Timothée Chalamet a lo largo de casi tres años.
Según su relato, el contacto comenzó en enero de 2020, cuando Tena le envió un mensaje a través de Instagram tras ver su actuación en The King
El actor respondió meses después, en mayo de ese mismo año, y ambos acordaron verse en Santa Mónica, en casa de un amigo del intérprete.
Tena describe ese primer encuentro como distendido: conversaron sobre cine, bebieron vino y Chalamet, que por entonces acababa de ser confirmado para el papel de Bob Dylan en A Complete Unknown, le interpretó algunas canciones del músico.
Según la modelo, los encuentros se repitieron aproximadamente cada dos meses durante los años siguientes.
En junio de 2022, ella dice haberle expresado sus sentimientos: "Le dije que tenía sentimientos por él y prácticamente le expresé que quería continuar. Le hice saber que quería que nos dedicáramos más tiempo el uno al otro", declaró al Daily Mail.
Chalamet, según Tena, correspondió esos sentimientos en ese momento.
El último contacto que Tena dice haber tenido con el actor fue en enero de 2023, cuando le felicitó el cumpleaños y él respondió con un me gusta.
Pocas semanas después, Chalamet fue fotografiado junto a Kylie Jenner en el desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París.
"Vi esas cosas sobre él y Kylie Jenner y me quedé muy confundida", declaró Tena, quien calificó el giro de "irrespetuoso".
Ni el actor ni su representante han respondido a las solicitudes de comentario realizadas por Page Six.