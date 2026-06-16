Dunia Santos regresa a Honduras y rompe en llanto al ver la realidad de una escuela

Tras doce años, la reconocida creadora de contenido hondureña Dunia Santos Urbina, más conocida como "Bizcochita Santos", regresó a Honduras desde Estados Unidos, y durante una visita a una escuela ubicada en una zona rural se quebró frente a las cámaras. ¿La razón? A continuación los detalles.
La decisión de regresar al país no fue fácil para la exmilitar que adquirió el estatus oficial de veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según explicó a sus seguidores en redes sociales, el proceso estuvo marcado por el miedo, ansiedad y sentimientos de incertidumbre antes de abordar el avión con destino a Honduras.
Afortunadamente, el miedo que sentía primero se fue, especialmente cuando comenzó a apreciar la belleza de Honduras desde las alturas. Para Santos, su retorno representa una oportunidad de recordar sus raíces y de conectar con su gente. A través de sus redes confesó sentirse afortunada y bendecida por experimentar la sensación de volver a los lugares donde creció.
Tras su arribo al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, que fue documentado por el creador de contenido local, Jorge Aguilera, Dunia Santos se trasladó a una comunidad, donde se unió a una visita de campo con el filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama.
Durante el recorrido, la hondureña se percató de las precarias condiciones de una escuela de la zona, donde los niños recibían sus clases debajo de un árbol.
"Me siento muy triste, no sabía. Me dan ganas de llorar. Como hondureña me da mucha tristeza porque sé que en Honduras hay mucha necesidad", expresó la creadora de contenido. El momento se volvió viral en redes sociales.
Aunque Santos, quien se encontraba rodeada de pequeños estudiantes que la recibieron con carteles de bienvenida, aprovechó el espacio para agradecerle a Shin Fujiyama por su ardua labor en pro de la educación en varias regiones del país.
"Estoy muy agradecida con Shin por lo que está haciendo por los niños. Muchas gracias de corazón, que Dios lo bendiga", concluyó Dunia.
Por su parte, Shin Fujiyama, le mencionó a la "Bizcochita Santos", que tiene un compromiso con la educación y mencionó los nuevos avances de un proyecto en el lugar. El filántropo anunció la construcción de dos aulas nuevas destinadas a brindar un espacio digno, salones que estarán listos próximamente, según afirmó.
Las imágenes de la visita de Dunia fueron compartidas a través de sus propias redes sociales y las de Shin Fujiyama, donde se le ve disfrutando del momento.
Los niños la recibieron calurosamente y aprovecharon para tomarse fotografías junto a ella.
Tras la intensa jornada, la hondureña disfrutó de degustar diversos platillos junto a Shin Fujiyama. Las imágenes se han vuelto tendencia en redes sociales y muchos usuarios no han dudado en dejarle mensajes de bienvenida.