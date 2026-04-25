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Dos veces al borde de la muerte: lo que la nueva biografía de los Rolling Stones cuenta sobre Mick Jagger

Dos incidentes separados por casi una década marcaron la vida de Mick Jagger en los años setenta y ochenta

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 10:35
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Una nueva biografía sobre los Rolling Stones reconstruye con detalle dos momentos en los que Mick Jagger estuvo al borde de la muerte.

 Foto: Instagram
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El libro, escrito por Bob Spitz y titulado The Rolling Stones: The Biography, fue publicado recientemente y ha generado amplia atención por los episodios que revela.

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El primero ocurrió en 1976, en el apartamento del productor discográfico Marshall Chess en la calle 69 Este de Nueva York. Según Chess, Jagger llegó de madrugada tras otra fiesta y ambos se desplazaron juntos en limusina hasta adquirir heroína.

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Tras consumirla, el cantante se desplomó, dejó de respirar y los labios comenzaron a tornarse azules.

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Chess llamó a una ambulancia y también contactó a Ahmet Ertegun, entonces presidente de Atlantic Records, quien llegó acompañado por la actriz Faye Dunaway. Mientras Chess practicaba la reanimación boca a boca, Dunaway llamó al presidente del cercano hospital Lenox Hill para que preparara una habitación discreta donde atender a Jagger sin que trascendiera. Los equipos de emergencias lograron estabilizarlo mediante oxígeno.

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El segundo episodio tuvo lugar en 1984, durante un encuentro de la banda en Ámsterdam. Tras una noche de copas con Keith Richards, Jagger llamó por teléfono a la habitación del batería Charlie Watts y le interpeló con la pregunta de dónde estaba su baterista.

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Watts se presentó veinte minutos después, impecablemente vestido con traje de Savile Row, y sin mediar apenas palabra le asestó un puñetazo en la mandíbula. Según Richards, Jagger cayó sobre un plato de salmón ahumado y fue deslizándose por la mesa hacia una ventana abierta que daba a un canal. Richards lo agarró de la pierna antes de que cayera.

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El libro también aborda la adicción a la heroína de Keith Richards y la vida personal del guitarrista Bill Wyman. La representación de Jagger no respondió a las solicitudes de comentario.

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