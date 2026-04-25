Dos veces al borde de la muerte: lo que la nueva biografía de los Rolling Stones cuenta sobre Mick Jagger

Watts se presentó veinte minutos después, impecablemente vestido con traje de Savile Row, y sin mediar apenas palabra le asestó un puñetazo en la mandíbula. Según Richards, Jagger cayó sobre un plato de salmón ahumado y fue deslizándose por la mesa hacia una ventana abierta que daba a un canal. Richards lo agarró de la pierna antes de que cayera.