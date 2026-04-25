Dos veces al borde de la muerte: lo que la nueva biografía de los Rolling Stones cuenta sobre Mick Jagger

Una nueva biografía sobre los Rolling Stones reconstruye con detalle dos momentos en los que Mick Jagger estuvo al borde de la muerte.
El libro, escrito por Bob Spitz y titulado The Rolling Stones: The Biography, fue publicado recientemente y ha generado amplia atención por los episodios que revela.
El primero ocurrió en 1976, en el apartamento del productor discográfico Marshall Chess en la calle 69 Este de Nueva York. Según Chess, Jagger llegó de madrugada tras otra fiesta y ambos se desplazaron juntos en limusina hasta adquirir heroína.
Tras consumirla, el cantante se desplomó, dejó de respirar y los labios comenzaron a tornarse azules.
Chess llamó a una ambulancia y también contactó a Ahmet Ertegun, entonces presidente de Atlantic Records, quien llegó acompañado por la actriz Faye Dunaway. Mientras Chess practicaba la reanimación boca a boca, Dunaway llamó al presidente del cercano hospital Lenox Hill para que preparara una habitación discreta donde atender a Jagger sin que trascendiera. Los equipos de emergencias lograron estabilizarlo mediante oxígeno.
El segundo episodio tuvo lugar en 1984, durante un encuentro de la banda en Ámsterdam. Tras una noche de copas con Keith Richards, Jagger llamó por teléfono a la habitación del batería Charlie Watts y le interpeló con la pregunta de dónde estaba su baterista.
Watts se presentó veinte minutos después, impecablemente vestido con traje de Savile Row, y sin mediar apenas palabra le asestó un puñetazo en la mandíbula. Según Richards, Jagger cayó sobre un plato de salmón ahumado y fue deslizándose por la mesa hacia una ventana abierta que daba a un canal. Richards lo agarró de la pierna antes de que cayera.
El libro también aborda la adicción a la heroína de Keith Richards y la vida personal del guitarrista Bill Wyman. La representación de Jagger no respondió a las solicitudes de comentario.