Cuatro décadas de reggae en un solo concierto: UB40 en Tegucigalpa con el Big Love 2026 Tour

Hay canciones que no envejecen. "Red Red Wine", "Kingston Town", "Can't Help Falling in Love": temas que sonaron en radios de medio mundo durante los años 80 y 90, y que el 22 de abril volverán a escucharse en vivo en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa.
UB40 featuring Ali Campbell llega a Honduras con el Big Love 2026 American Tour. Los boletos están disponibles en bmticket.com.
La historia del grupo arranca en Birmingham, Inglaterra, a finales de los 70, cuando un puñado de músicos de distintos orígenes decidió mezclar el reggae jamaicano con la sensibilidad pop británica.
El resultado fue un sonido propio que los llevó a vender más de 100 millones de discos y a convertirse en uno de los actos más reconocidos del género fuera de Jamaica.
Ali Campbell, voz y cara visible de la banda durante décadas, encabeza hoy esta etapa del proyecto.
Parte de lo que define al grupo es su disposición a trabajar con otros artistas. Con Maxi Priest grabaron "I Shot the Sheriff", encuentro entre dos voces que representan el reggae en el ámbito anglosajón.
En producciones más recientes han sumado a músicos como Rasa Don, Marvin Priest y Hunterz, mientras que en el plano del pop han tendido puentes con artistas como Chrissie Hynde y Robert Palmer.
El resultado es un repertorio que va más allá del reggae puro y que en vivo funciona como un repaso por varias décadas de música popular.
En América Latina la banda tiene historia. Ha compartido escenario con Los Pericos y participado en festivales como el Cordillera, donde demostró que su convocatoria sigue siendo sólida en la región.
El 22 de abril, Tegucigalpa es la siguiente parada. Boletos en bmticket.com.