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Cuatro décadas de reggae en un solo concierto: UB40 en Tegucigalpa con el Big Love 2026 Tour

Red Red Wine, Kingston Town, Can't Help Falling in Love. El 22 de abril, esos clásicos sonarán en Tegucigalpa

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 14:12
Cuatro décadas de reggae en un solo concierto: UB40 en Tegucigalpa con el Big Love 2026 Tour
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Hay canciones que no envejecen. "Red Red Wine", "Kingston Town", "Can't Help Falling in Love": temas que sonaron en radios de medio mundo durante los años 80 y 90, y que el 22 de abril volverán a escucharse en vivo en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa.

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UB40 featuring Ali Campbell llega a Honduras con el Big Love 2026 American Tour. Los boletos están disponibles en bmticket.com.

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La historia del grupo arranca en Birmingham, Inglaterra, a finales de los 70, cuando un puñado de músicos de distintos orígenes decidió mezclar el reggae jamaicano con la sensibilidad pop británica.

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El resultado fue un sonido propio que los llevó a vender más de 100 millones de discos y a convertirse en uno de los actos más reconocidos del género fuera de Jamaica.

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Ali Campbell, voz y cara visible de la banda durante décadas, encabeza hoy esta etapa del proyecto.

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Parte de lo que define al grupo es su disposición a trabajar con otros artistas. Con Maxi Priest grabaron "I Shot the Sheriff", encuentro entre dos voces que representan el reggae en el ámbito anglosajón.

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En producciones más recientes han sumado a músicos como Rasa Don, Marvin Priest y Hunterz, mientras que en el plano del pop han tendido puentes con artistas como Chrissie Hynde y Robert Palmer.

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El resultado es un repertorio que va más allá del reggae puro y que en vivo funciona como un repaso por varias décadas de música popular.

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En América Latina la banda tiene historia. Ha compartido escenario con Los Pericos y participado en festivales como el Cordillera, donde demostró que su convocatoria sigue siendo sólida en la región.

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El 22 de abril, Tegucigalpa es la siguiente parada. Boletos en bmticket.com.

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