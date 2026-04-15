Todo sobre Grupo Frontera en Tegucigalpa: entradas, precios y zonas disponibles

La deuda quedará saldada. Después de que su presentación programada para 2023 no se concretara, Grupo Frontera se alista para su debut en Honduras.
El 30 de abril de 2026, el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa recibirá por primera vez a la agrupación que en pocos años se convirtió en uno de los referentes del regional mexicano contemporáneo.
El evento, organizado por BMP en el marco del tour "Triste Pero Bien Cabrón 2026", contará con tres zonas: General a L. 1,808, Utaca a L. 3,503 y Zona BMP a L. 5,876, la más cercana al escenario.
Originarios de McAllen, Texas, Grupo Frontera no siguió el camino tradicional hacia el estrellato. Su historia comenzó en las plataformas digitales, grabando versiones propias de canciones conocidas que rápidamente acumularon millones de reproducciones.
Lo que los distinguió desde el principio fue su capacidad de tomar el regional mexicano —con todo su peso de tradición y arraigo— y traducirlo al lenguaje de una generación que consume música principalmente en TikTok y Spotify.
Su sonido fusiona norteño, cumbia, tex-mex y ritmos urbanos, con el acordeón y el bajo sexto como columna vertebral, envueltos en una producción que conecta con audiencias de distintas generaciones. Esa mezcla resultó ser exactamente lo que faltaba en el mapa musical latino.
"No se va", su versión del tema de Morat, fue el detonante: un fenómeno viral que los sacó del circuito digital y los llevó a escenarios masivos. Desde entonces el catálogo de colaboraciones habla por sí solo.
"Un x100to" junto a Bad Bunny dominó listas globales y cruzó fronteras de género y geografía. Les siguieron trabajos con Karol G, Shakira, Cazzu, Peso Pluma, Keityn y Morat, consolidando a la banda como uno de los responsables del renacimiento y globalización del regional mexicano.
El público hondureño lleva años esperando este momento. Grupo Frontera acumula en el país una base de seguidores amplia y entusiasta que hasta ahora solo había podido seguir a la banda a través de pantallas.
El 30 de abril, con el Coliseo Nacional de Ingenieros como escenario, eso cambia.