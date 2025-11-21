La coronación de Fátima Bosch revive su pasado sentimental con el futbolista Kevin Álvarez

Luego del triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, resurgió en redes sociales el romance que sostuvo con el futbolista Kevin Álvarez.
La relación ocurrió entre 2022 y 2023, cuando la modelo de 25 años iniciaba su camino en concursos de belleza y el lateral, hoy jugador del Club América, comenzaba a consolidarse en la Selección Mexicana.
La pareja fue vista en reuniones sociales y eventos privados en la Ciudad de México, aunque ambos mantuvieron absoluta discreción.
Con el paso de los meses circularon imágenes que los mostraban juntos y cercanos, lo que terminó por confirmar los rumores que ya sonaban en el entorno del futbol mexicano.
De acuerdo con medios mexicanos, la ruptura se produjo por las demandas de sus carreras: Bosch enfocada en su proyección como modelo y futura reina de belleza, y Álvarez en su crecimiento como futbolista profesional.
La separación ocurrió de manera reservada hace dos años, sin polémicas ni declaraciones públicas.
Aunque su relación fue breve, llamó la atención de aficionados y medios por la mezcla entre el mundo del deporte y el de los certámenes de belleza.
En redes sociales solo se conservan algunos videos donde aparecen juntos, pero quienes los conocieron aseguran que era común verlos en reuniones privadas en la capital mexicana.
Tras la coronación de Bosch, Kevin Álvarez fue consultado sobre su reacción. “Estoy contento por ella”, expresó al destacar respeto y apoyo hacia su expareja.
Evitó profundizar sobre su historia en común al afirmar que “es personal”.
Álvarez se formó en las fuerzas básicas del Pachuca y debutó en Primera División en 2018. Con los Tuzos obtuvo su primer título en 2022, antes de convertirse en jugador del Club América y seleccionado nacional.