Acusan a Cha Eun-woo de evasión fiscal; el artista se disculpa por la "decepción"

Cha Eun-woo negó categóricamente que su alistamiento militar buscara evadir el proceso de auditoría. "Actualmente estoy sirviendo en el ejército, pero de ninguna manera fue una elección intencional para evitar esta controversia", escribió. "El año pasado me encontré en una situación en la que ya no podía posponer mi alistamiento, y por eso me enrolé sin haber podido completar los procedimientos de la investigación fiscal".