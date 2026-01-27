Acusan a Cha Eun-woo de evasión fiscal; el artista se disculpa por la "decepción"

El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur notificó al actor y cantante Cha Eun-woo una evaluación tributaria adicional que supera los 20,000 millones de wones, equivalentes a aproximadamente 13.6 millones de dólares. La medida surgió tras una investigación sobre una estructura empresarial vinculada a su madre.
El artista de 28 años respondió mediante un comunicado publicado en Instagram el 26 de enero, en el que asumió responsabilidad sobre la situación. .
La declaración llegó mientras cumple su servicio militar obligatorio, periodo durante el cual había guardado silencio sobre el tema.
"Pido sinceras disculpas por haber causado preocupación y decepción a muchas personas debido a diversos asuntos recientes relacionados conmigo", expresó el protagonista de "Belleza verdadera". El mensaje fue redactado, según explicó, tras finalizar sus actividades militares diarias.
La investigación fiscal examina un contrato firmado en 2022 entre el artista y una empresa fundada por su madre, registrada como agencia de planificación cultural.
Según informó el medio EDaily el 22 de enero, ese acuerdo permitió distribuir los ingresos profesionales del actor entre Fantagio, su agencia oficial, la compañía familiar y el propio artista.
Las autoridades consideran que esa entidad pudo funcionar como vehículo para reducir obligaciones fiscales personales.
En Corea del Sur, el impuesto corporativo resulta considerablemente inferior al impuesto sobre la renta, que alcanza hasta 45% en su tasa máxima.
Cha Eun-woo negó categóricamente que su alistamiento militar buscara evadir el proceso de auditoría. "Actualmente estoy sirviendo en el ejército, pero de ninguna manera fue una elección intencional para evitar esta controversia", escribió. "El año pasado me encontré en una situación en la que ya no podía posponer mi alistamiento, y por eso me enrolé sin haber podido completar los procedimientos de la investigación fiscal".
El integrante de ASTRO reconoció deficiencias en su manejo tributario. "He reflexionado profundamente sobre si mi actitud hacia mi deber como ciudadano de la República de Corea, en particular en lo que respecta al pago de impuestos, fue lo suficientemente rigurosa", afirmó en su declaración pública.
Su representación legal solicitó una revisión antes de que la sanción quede definitiva. Los abogados deberán demostrar que la empresa operaba legítimamente y que la estructura contractual cumplía con la normativa vigente. El caso permanece en etapa de verificación.
"Participaré fielmente en los procedimientos relacionados con los impuestos que se desarrollen en el futuro", prometió el actor. "Aceptaré humildemente la decisión final tomada por las autoridades competentes y asumiré plena responsabilidad de acuerdo con el resultado", cerró.