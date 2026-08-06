Brittany Boltinhouse deja de ser Miss Carolina del Norte USA 2026: esto se sabe de la destitución

Brittany Boltinhouse deja de ser Miss Carolina del Norte USA 2026 y la organización brindó mayores detalles sobre el caso. Aquí todo lo que sabe de la destitución.
La organización explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta entre Boltinhouse, los directores estatales y Miss USA, luego de determinar que existió una conducta que incumplía los estándares exigidos para representar el certamen.
Aunque el presidente y director ejecutivo de Miss USA y Miss Teen USA, Thom Brodeur, no detalló qué hechos motivaron la destitución, dejó claro que la organización mantiene una política de cero tolerancia frente a determinadas conductas.
"No toleramos el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad. Eso no es una política escrita para un comunicado de prensa. Es el piso de lo que significa representar esta marca", afirmó Brodeur. El dirigente también subrayó que portar una corona implica una responsabilidad que va más allá de ganar un concurso de belleza.
"Un título aquí no es un adorno. Es una posición de confianza, extendida por una organización y aceptada por una mujer que lleva un estándar en público", expresó. Brodeur añadió que, cuando ese estándar deja de cumplirse, la organización debe actuar en consecuencia.
"Lo que se nos presentó no fue un solo momento. Reflejó una conducta durante un período prolongado de tiempo. Por eso se llegó a este resultado y lo respaldo sin reservas", indicó.
"Hay una joven en el centro de esto. Ha sido nombrada, examinada y juzgada en público de una manera que la mayoría de nosotros no sobreviviríamos", manifestó.
Brodeur también hizo referencia al comunicado emitido por la exreina, señalando que su postura representa un primer paso hacia un posible cambio personal.
"He visto la declaración de Boltinhouse y la describe como una que incluye responsabilidad, rendición de cuentas y disculpas. Si bien no deshace el daño y no cambia el resultado, es el comienzo de lo único que alguna vez repara el daño, que es el cambio", afirmó.
Finalmente, el directivo anunció que Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026, asegurando que cuenta con la confianza y el respaldo de la organización. Boltinhouse había sido coronada el pasado 28 de junio, por lo que su reinado concluyó poco más de un mes después de haber iniciado.