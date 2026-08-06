Brittany Boltinhouse deja de ser Miss Carolina del Norte USA 2026: esto se sabe de la destitución

"No toleramos el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad. Eso no es una política escrita para un comunicado de prensa. Es el piso de lo que significa representar esta marca", afirmó Brodeur. El dirigente también subrayó que portar una corona implica una responsabilidad que va más allá de ganar un concurso de belleza.