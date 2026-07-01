La boda de Taylor Swift esconde un castillo en el Madison Square Garden

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, rompió parcialmente el silencio institucional este miércoles. "Sería negligente no mencionar un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche. La NYPD, por supuesto, tendrá un dispositivo en el lugar, pero no voy a entrar en más detalles por ahora", declaró durante una rueda de prensa sobre los grandes eventos del fin de semana.