La boda de Taylor Swift esconde un castillo en el Madison Square Garden

La Policía de Nueva York se prepara para cerrar una manzana completa alrededor del Madison Square Garden, donde este viernes 3 de julio se celebraría la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento de varios días con unos mil invitados, muchos de ellos catalogados como perfiles de alto nivel por el propio departamento policial, según reveló una fuente con conocimiento del operativo a Fox News.
La pareja ha guardado silencio absoluto desde que anunció su compromiso en agosto de 2025, pero los papeles hablan por ellos.
La empresa Winick Productions presentó ante la ciudad una solicitud de permisos que incluye la instalación de una carpa frente al recinto para un evento de entre 500 y 999 personas, de acuerdo con la verificación de The New York Times y NBC News.
El diario neoyorquino, citando a un ejecutivo de la industria del entretenimiento y a otra persona al tanto de los planes, reportó que la cantante alquiló el recinto para una reunión íntima de unas 100 personas el jueves 2, seguida de una celebración mayor el viernes 3, con posibles actuaciones sobre el escenario.
El hermetismo alcanza niveles poco vistos incluso para los estándares de la artista. Cada asistente debe firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico y cada invitación lleva una marca de agua individual con el nombre del invitado para rastrear cualquier filtración.
Las tarjetas enviadas ni siquiera mencionan el recinto, apenas la ciudad. Tanto los invitados como el personal tendrán prohibido el uso de teléfonos celulares durante los festejos.
En la calle, el despliegue es igual de contundente. La productora obtuvo permisos para clausurar tramos de las calles 31 y 33 Oeste, que permanecerán cerradas a vehículos y peatones, mientras carpas y toldos impedirán que el público observe las llegadas y salidas de los asistentes, según fuentes citadas por ABC News.
La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, rompió parcialmente el silencio institucional este miércoles. "Sería negligente no mencionar un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche. La NYPD, por supuesto, tendrá un dispositivo en el lugar, pero no voy a entrar en más detalles por ahora", declaró durante una rueda de prensa sobre los grandes eventos del fin de semana.
La fecha elegida convierte a Manhattan en un hervidero. A unas 10 cuadras del recinto, Times Square acogerá los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y el propio alcalde Zohran Mamdani presumió la capacidad de su ciudad para absorber semejante calendario. "Somos la ciudad más grande del país. Estamos acostumbrados a los grandes eventos y estamos increíblemente emocionados por este", dijo en conferencia de prensa.
En cuanto al espectáculo, los reportes apuntan alto. Stevie Nicks y Tim McGraw actuarían en la ceremonia, y fuentes de Nashville citadas por Page Six anticipan múltiples presentaciones en vivo. Entre los asistentes figurarían Ed Sheeran, Selena Gómez y Benny Blanco, Gigi Hadid y Bradley Cooper, Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid, además de Jason y Kylie Kelce. Hasta los invitados juegan al despiste. George Kittle, jugador de los San Francisco 49ers, confirmó a ExtraTV que recibió invitación y contó que la pareja pidió no llevar regalos, aunque él evalúa obsequiarle a Kelce una moneda antigua.