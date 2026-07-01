Zendaya rompe el silencio: ¿Por qué esconde su romance con Tom Holland?

La intérprete fue más allá al describir su propio carácter. Explicó que, en muchos sentidos, es una persona muy privada y que intenta por todos los medios guardar algunas cosas para ella y también para él. Agregó que hacen todo lo posible no para esconderse del mundo, sino para preservar ciertas cosas para ambos, de modo que puedan mantener esa alegría dentro de ellos y de su familia.