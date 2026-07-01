Zendaya rompe el silencio: ¿Por qué esconde su romance con Tom Holland?

Zendaya rompió su habitual reserva y, en una entrevista con el diario Los Angeles Times, detalló las razones que la han llevado, junto a Tom Holland, a preservar su vida sentimental lejos del escrutinio público.
La pareja se conoció en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y MJ.
La cercanía entre ambos, visible fuera de cámaras, alimentó especulaciones desde el inicio, aunque durante años los actores insistieron en que solo los unía una amistad.
La confirmación pública llegó recién en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil. Desde entonces dejaron de negar el romance, aunque continuaron administrando su vida privada con cautela.
Con el paso de los años, el interés por la relación creció. En enero de 2025, Zendaya se presentó en los Globos de Oro con un anillo de compromiso que confirmó la propuesta de matrimonio de Holland. Meses después, en 2026, declaraciones del estilista de la actriz, Law Roach, a la revista Access Hollywood alimentaron la versión de que la pareja se había casado en una ceremonia privada.
Consultada por Los Angeles Times sobre esta decisión de resguardar su vida personal, Zendaya reconoció que comprende el interés del público. La actriz señaló que existe un nivel de inversión parasocial en su relación personal, y añadió que es consciente de ser una figura pública, al igual que Holland, y de que ambos han crecido frente a la gente además de protagonizar películas en las que sus personajes se enamoran mutuamente.
La intérprete fue más allá al describir su propio carácter. Explicó que, en muchos sentidos, es una persona muy privada y que intenta por todos los medios guardar algunas cosas para ella y también para él. Agregó que hacen todo lo posible no para esconderse del mundo, sino para preservar ciertas cosas para ambos, de modo que puedan mantener esa alegría dentro de ellos y de su familia.
No es la primera vez que la actriz aborda este equilibrio entre carrera y vida sentimental. En 2023, también en diálogo con Los Angeles Times, había explicado que no puede dejar de ser quien es, vivir su vida y amar a la persona que ama, pero que también tiene control sobre lo que decide compartir.
En esa ocasión remarcó que se trata de proteger la tranquilidad y de permitir que algunas cosas sean solo propias, sin miedo a existir, aunque tampoco se puede vivir escondida porque eso tampoco resulta agradable.
Tanto Zendaya como Holland han construido carreras de enorme proyección internacional, impulsadas en buena medida por su participación conjunta en la saga de Spider-Man.
Ese contraste entre exposición profesional y resguardo personal parece haberse convertido en un eje constante de las declaraciones públicas de la actriz, quien insiste en que la discreción no responde a un ocultamiento, sino a una forma de cuidar lo que considera propio.
Spider-Man: Brand New Day estrena en cines el próximo 30 de julio.