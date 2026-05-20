De "Lo siento" a "Vuelve": el posible setlist de Beret en Honduras

"Lo bello y lo roto" es el tercer álbum de estudio de Beret, sucesor de "Resiliencia" (2022). Se trata de una obra íntima y conceptual de 13 canciones que profundiza en la dualidad humana, mostrando la belleza en la imperfección y la fuerza en la vulnerabilidad. Compuesto y producido entre España y Argentina, el disco une los adelantos que ya conquistaron a su público junto a temas totalmente inéditos.