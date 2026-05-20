De "Lo siento" a "Vuelve": el posible setlist de Beret en Honduras

El sevillano Francisco Javier Álvarez Beret llegará a Tegucigalpa el próximo sábado 23 de mayo para presentarse en el Coliseum Nacional de Ingenieros, en el marco de su gira "Lo bello y lo roto tour 2026".
Los boletos ya están disponibles a través de BMTicket en tres categorías, con precios que van desde los L 1,300 en General, L 2,200 en Butaca y L 2,900 en Zona BMP.
Será la primera vez que el artista pise suelo hondureño con una producción de esta envergadura, y la expectativa entre su base de seguidores locales lleva semanas acumulándose.
La gira, que arrancó el 17 de enero de 2026, ha recorrido España, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Colombia. Honduras forma parte de la etapa latinoamericana de un tour que Beret diseñó para presentar en vivo su proyecto más personal hasta la fecha.
"Lo bello y lo roto" es el tercer álbum de estudio de Beret, sucesor de "Resiliencia" (2022). Se trata de una obra íntima y conceptual de 13 canciones que profundiza en la dualidad humana, mostrando la belleza en la imperfección y la fuerza en la vulnerabilidad. Compuesto y producido entre España y Argentina, el disco une los adelantos que ya conquistaron a su público junto a temas totalmente inéditos.
Beret no publica un setlist oficial antes de sus conciertos, algo que sus fanáticos ya conocen y que forma parte del ritual de cada presentación. Sin embargo, el patrón de sus shows durante esta gira permite trazar un mapa bastante claro de lo que ocurrirá dentro del Coliseum.
El repertorio combina clásicos que lo llevaron a la fama con material nuevo del ciclo "Lo bello y lo roto", creando un arco emocional que va de la confesión íntima al desahogo colectivo. Las canciones que difícilmente faltarán incluyen "Lo siento", "Vuelve", "Ojalá", "Me llama" y "Te echo de menos", temas que el público corea desde el primer acorde.
Del álbum más reciente, cuyo tracklist completo fue publicado por el sello Warner, los temas con mayor probabilidad de aparecer son "El último baile", "Hola, qué tal?", "Amaneceres" (con Diegote), "Nadie más te la cree", "Si te vuelvo a llamar", "Cupido", "Superhéroes" (con Mr. Rain) y "La última granada".
A esos se suman clásicos de etapas anteriores como "Si por mí fuera", "Porfa no te vayas" y "Bala perdida", que han aparecido de manera consistente a lo largo de la gira y que el público latinoamericano tiene especialmente grabados.
Quien no lo haya visto antes puede esperarse algo distinto a la parafernalia habitual de los espectáculos pop.
En escena, Beret prefiere una estética limpia con luces cálidas, pantallas que proyectan imágenes y letras clave, y colores que acompañan los estados de ánimo de cada tema. Sin exceso de artificios, prioriza la historia detrás de las canciones y la conexión humana.
Los boletos para el concierto del 23 de mayo en el Coliseum Nacional de Ingenieros están disponibles en BMTicket.