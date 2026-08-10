Anuncio del comisionado de la CNBS sobre investigación a tiktokers: "Son sujetos de riesgo"

Gustavo Solórzano, comisionado propietario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), hizo un anuncio sobre el tema de posibles investigaciones a tiktokers de Honduras por delitos de lavado de activos. Esto fue lo que dijo el funcionario.
Solórzano es expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y asumió como titular de la CNBS con la llegada del gobierno de Nasry Asfura.
Las declaraciones de él se dan luego que la comisionada del CNBS, Julieta Suazo, indicara que "se hará la investigación del lavado de activos incluyendo todos los canales en que puede funcionar, eso incluye a los tiktokers".
Sin embargo, Gustavo Solórzano tuvo otra postura: "El lavado de activos es tratar de ocultar el origen ilícito que tienen algunos bienes o dinero, y de esa manera tratar de darle una apariencia de licitud", inició diciendo.
Y añadió en relación a posibles investigaciones a tiktokers: "Ellos son sujetos de riesgo, eso es lo que hemos expresado, de que hay muchas actividades que son sujetas de riesgo".
¿Por qué sujetos de riesgo? Solórzano explicó: "Si deposita medio millón de lempiras un mes, medio millón de lempiras el siguiente mes, y así, lo que genera una alerta: ¿cuál es el origen de ese dinero que esa persona está depositando, si anteriormente no hacía ese tipo de depósito?", acotó.
Sobre las grandes cantidades que pueden manejar los tiktokers por sus actividades en redes, explicó: "En el caso de ellos, al querer introducir el dinero en los bancos, tienen que presentar una justificación del origen del dinero y el sistema financiero lo que hace son alertas de operaciones inusuales o sospechosas".
"Se trata de identificar y es el banco el que hace la gestión del riesgo correspondiente en torno a los depósitos que se colocan dentro del sistema financiero", abonó el comisionado propietario de la CNBS.
De esta manera, Solórzano dijo que no se contempla investigación a los tiktokers, pero el sistema financiero sí está alerta de las cantidades que ellos ganan e introducen al sistema bancario nacional.
Supremo es uno de los tiktokers que más gana en Honduras. Él afirmó que, en un mes normal, puede agenciarse poco más de 26 mil dólares al mes. En un mes alto ha llegado a ganar más de 85 mil dólares.