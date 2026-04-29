"¿Cómo podré olvidar?": Amanda Miguel recuerda a Diego Verdaguer en su cumpleaños 75

Él conducía cuando la vio caminar por la acera, dio la vuelta y la invitó a tomar un café. Ella aceptó. De ese encuentro casual nació una relación que se formalizó en diciembre de 1975 con una boda civil, se consolidó en 1983 con el nacimiento de su única hija, Ana Victoria, y se selló de nuevo en diciembre de 2015 con una ceremonia religiosa en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús, en la Ciudad de México, para celebrar cuatro décadas juntos. En total, compartieron 46 años de vida.