"¿Cómo podré olvidar?": Amanda Miguel recuerda a Diego Verdaguer en su cumpleaños 75

El pasado domingo, Amanda Miguel tomó su teléfono y escribió lo que muchos ya sabían que sentía, pero que pocas veces se expresa con tanta claridad. Ese día, Diego Verdaguer habría cumplido 75 años. Él murió el 27 de enero de 2022, a los 70, por complicaciones del Covid-19 mientras estaba internado en un hospital de Los Ángeles, California. La cantante argentina publicó en sus redes sociales una fotografía de su esposo acompañada de un texto que resumió cuatro años de duelo y casi medio siglo de vida en común.
"¿Cómo podré olvidar todo lo que vivimos juntos y lo felices que fuimos? Compartimos toda nuestra vida y escribimos dejando una huella bien marcada con el gran amor que nos unió en nuestras almas y nuestra música. Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor", escribió la intérprete de "Él me mintió".
La publicación detonó una cadena de respuestas entre sus seguidores y los del cantante fallecido.
"Felicidades al grande de grandes", "Felicidades hasta el cielo" y "Un abrazo hasta el cielo, feliz cumpleaños" fueron algunos de los mensajes que se acumularon en los comentarios, una suerte de festejo colectivo y a distancia para alguien que ya no puede soplar las velitas, pero cuyo recuerdo permanece muy vivo en quienes lo siguieron.
No es la primera vez que abril trae consigo esa mezcla de celebración y melancolía para Amanda. En 2022, apenas tres meses después de la muerte de Verdaguer, la cantante y su hija Ana Victoria lanzaron una versión del tema "Fuiste tú" —popularizado por Ricardo Arjona— que Diego había grabado junto a ellas antes de fallecer.
"Hoy en tu cumpleaños, hacemos realidad uno más de tus sueños", escribió Amanda aquella vez. Cada 26 de abril desde entonces ha sido una fecha de puertas abiertas al recuerdo.
La historia entre Amanda y Verdaguer comenzó de la manera más improbable, en las calles de Buenos Aires, a principios de los años setenta.
Él conducía cuando la vio caminar por la acera, dio la vuelta y la invitó a tomar un café. Ella aceptó. De ese encuentro casual nació una relación que se formalizó en diciembre de 1975 con una boda civil, se consolidó en 1983 con el nacimiento de su única hija, Ana Victoria, y se selló de nuevo en diciembre de 2015 con una ceremonia religiosa en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús, en la Ciudad de México, para celebrar cuatro décadas juntos. En total, compartieron 46 años de vida.
Fue Amanda quien integró a Diego en su camino artístico desde el inicio, y fue Diego quien la incorporó como corista en su grupo Mediterráneo cuando ella le confesó su pasión por la música.
Desde ahí, lo personal y lo profesional corrieron siempre por el mismo cauce. Juntos construyeron una de las trayectorias más reconocidas de la música en español en América Latina, con canciones que todavía suenan en bodas, quince años y reuniones familiares a lo largo del continente.
El último mensaje que Verdager publicó en vida, desde su cuenta de Twitter, fue para Amanda: "¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón", escribió, junto a una imagen de ambos en la playa y un fragmento de la letra de "La ladrona". Tiempo después, el mundo supo que había muerto.
Sus cenizas fueron divididas entre dos lugares con significado profundo para él: la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, por su devoción a la Virgen, y Hollywood, California, ciudad que amaba.