Ali Campbell volverá a cantar "Red Red Wine" en vivo y Honduras será testigo el 22 de abril

El repertorio que ha acompañado al tour incluye los títulos que cualquier seguidor de la banda reconocerá de inmediato. "One in Ten", "Cherry Oh Baby", "Food for Thought", "Homely Girl", "Please Don't Make Me Cry" y, como es inevitable, "Red Red Wine", "Kingston Town" y "Can't Help Falling in Love" han sido parte del setlist en las fechas más recientes. Son canciones que no requieren presentación y que en un recinto cerrado adquieren una dimensión distinta a la de cualquier grabación de estudio