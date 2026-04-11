Ali Campbell volverá a cantar "Red Red Wine" en vivo y Honduras será testigo el 22 de abril

Hay algo particular en los conciertos de UB40 ft. Ali Campbell que los diferencia de una simple revisita al catálogo. No es nostalgia en el sentido pasivo del término. Es otra cosa.
Cuando Campbell abre la boca y ese timbre inconfundible llena el recinto, ocurre lo que muy pocas bandas con cuatro décadas de trayectoria logran todavía; que la gente cante sin que nadie se lo pida, que el público conozca cada verso, que el último acorde no sea suficiente para que alguien se quiera ir.
Eso es exactamente lo que viene a Tegucigalpa el 22 de abril.
El Big Love 2026 American Tour hace escala en el Nacional de Ingenieros Coliseum con un espectáculo que lleva meses rodando y afinando su fórmula. Las crónicas de las últimas fechas permiten anticipar con bastante certeza lo que ocurrirá esa noche en la capital hondureña.
En Brisbane, Australia, a inicios de este año, el público comenzó a corear los contratiempos del riff de vientos de Maybe Tomorrow sin instrucción alguna, mientras la sección rítmica construía ese pulso de reggae que, como se ha escrito, entra al cuerpo antes de que la cabeza tenga tiempo de procesarlo.
El cierre con Red Red Wine y Kingston Town como encore dejó el recinto de pie varios minutos después del último acorde, con parte del público resistiéndose a abandonar sus lugares.
En Southampton, durante el verano europeo de 2025, la historia fue similar. Noventa minutos de canciones que el público sabía de memoria, una audiencia de distintas generaciones moviéndose al mismo ritmo, y una banda que lleva más de cuarenta años tocando estas canciones sin que suenen a obligación.
La historia detrás de esta colaboración tiene sus propios ángulos. Campbell fue vocalista fundador de UB40 desde su formación en Birmingham en 1978, la voz detrás de los grandes éxitos que convirtieron a la banda en uno de los grupos de reggae más vendidos fuera de Jamaica.
En 2008 se marchó y emprendió un camino paralelo, pero años después retomó la colaboración con sus excompañeros en un proyecto que recupera el sonido de sus mejores momentos. Esa reunión es la que llega ahora a Honduras, en una gira que ya ha recorrido varios países del continente americano.
El repertorio que ha acompañado al tour incluye los títulos que cualquier seguidor de la banda reconocerá de inmediato. "One in Ten", "Cherry Oh Baby", "Food for Thought", "Homely Girl", "Please Don't Make Me Cry" y, como es inevitable, "Red Red Wine", "Kingston Town" y "Can't Help Falling in Love" han sido parte del setlist en las fechas más recientes. Son canciones que no requieren presentación y que en un recinto cerrado adquieren una dimensión distinta a la de cualquier grabación de estudio
Para el concierto en Tegucigalpa hay tres localidades disponibles en el Nacional de Ingenieros Coliseum.
La Experiencia CR tiene un precio regular de 2.879 lempiras, Reggae Lovers de 1.996 y Gradería de 1.022. BMT, la productora a cargo del evento, mantiene activa una promoción del 50% de descuento en todas las localidades, válida con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Los boletos están disponibles en www.bmticket.com.