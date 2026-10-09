Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, se casa con Manuel Bardales en Italia

La exreina de belleza Alejandra Fuentes, contrajo matrimonio con Manuel Bardales, en una boda de ensueño que se celebró el viernes 9 de octubre en Italia. A continuación las primeras imágenes de la hermosa ceremonia.
La noticia trascendió a través de las propias redes sociales de Alejandra Fuentes, donde compartió algunas de las imágenes de la reservada celebración eucarística, donde contó con la presencia de familiares y amistades cercanas.
La pareja que se comprometió a inicios de 2026 frente al "Lago de Como" en Italia, regresó para sellar su amor.
La boda de Alejandra Fuentes llega tras finalizar su etapa como Miss Honduras 2025. La bella olanchana le entregó su corona a Luisa Pineda, de San Francisco de Yojoa, quien se coronó como la nueva Miss Honduras Universo 2026 el pasado 11 de septiembre.
Para quienes no la habían seguido de cerca, la olanchana Alejandra Fuentes ganó el título el 10 de julio de 2025 en el Club Hondureño Árabe, en San Pedro Sula, ganando la corona de la hondureña más bella ese año.
Pero a esta exreina de belleza nunca la definió solo la pasarela y la corona. Estudió Relaciones Internacionales, es embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos y acompaña como mentora a niñas en temas de salud mental.
Su camino la llevó a lugares como la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la Expo 2020 Dubái y foros de las Naciones Unidas, siempre con la bandera de Honduras por delante.
El mayor escenario llegó en noviembre de 2025, en Tailandia, con Miss Universo. Compitió entre 120 candidatas y su nombre no apareció entre las semifinalistas. Aun así, sus seguidores la arroparon con mensajes de orgullo.
Lejos de los reflectores del certamen, sus causas siguieron en pie. Ha puesto el foco en la salud mental y en iniciativas como Olancho Solidario.
Hoy, la hondureña sigue brillando, pero en esta ocasión en un capítulo más personal junto a su esposo, Manuel Bardales.
Tras la conclusión de la ceremonia, la pareja de recién casados se despidió de sus invitados para abordar una limusina acuática con rumbo a su luna de miel, el momento fue igual que el final de una película romántica.
Mientras tanto, los familiares, amigos y allegados de Fuentes, siguen compartiendo a través de sus redes sociales, algunos instantes de cómo se vivió la unión entre la exreina de belleza y su esposo, adjuntando en las impagenes sus más sinceras felicitaciones.