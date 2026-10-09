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Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, se casa con Manuel Bardales en Italia

Semanas después de entregar su corona nacional, Alejandra Fuentes dio el "sí" a Manuel Bardales en Italia, donde se comprometieron a inicios de 2026

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 17:25
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La exreina de belleza Alejandra Fuentes, contrajo matrimonio con Manuel Bardales, en una boda de ensueño que se celebró el viernes 9 de octubre en Italia. A continuación las primeras imágenes de la hermosa ceremonia.

Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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La noticia trascendió a través de las propias redes sociales de Alejandra Fuentes, donde compartió algunas de las imágenes de la reservada celebración eucarística, donde contó con la presencia de familiares y amistades cercanas.

Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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La pareja que se comprometió a inicios de 2026 frente al "Lago de Como" en Italia, regresó para sellar su amor.

Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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La boda de Alejandra Fuentes llega tras finalizar su etapa como Miss Honduras 2025. La bella olanchana le entregó su corona a Luisa Pineda, de San Francisco de Yojoa, quien se coronó como la nueva Miss Honduras Universo 2026 el pasado 11 de septiembre.

Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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Para quienes no la habían seguido de cerca, la olanchana Alejandra Fuentes ganó el título el 10 de julio de 2025 en el Club Hondureño Árabe, en San Pedro Sula, ganando la corona de la hondureña más bella ese año.

 Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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Pero a esta exreina de belleza nunca la definió solo la pasarela y la corona. Estudió Relaciones Internacionales, es embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos y acompaña como mentora a niñas en temas de salud mental.

 Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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Su camino la llevó a lugares como la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la Expo 2020 Dubái y foros de las Naciones Unidas, siempre con la bandera de Honduras por delante.

 Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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El mayor escenario llegó en noviembre de 2025, en Tailandia, con Miss Universo. Compitió entre 120 candidatas y su nombre no apareció entre las semifinalistas. Aun así, sus seguidores la arroparon con mensajes de orgullo.

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Lejos de los reflectores del certamen, sus causas siguieron en pie. Ha puesto el foco en la salud mental y en iniciativas como Olancho Solidario.

 Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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Hoy, la hondureña sigue brillando, pero en esta ocasión en un capítulo más personal junto a su esposo, Manuel Bardales.

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Tras la conclusión de la ceremonia, la pareja de recién casados se despidió de sus invitados para abordar una limusina acuática con rumbo a su luna de miel, el momento fue igual que el final de una película romántica.

 Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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Mientras tanto, los familiares, amigos y allegados de Fuentes, siguen compartiendo a través de sus redes sociales, algunos instantes de cómo se vivió la unión entre la exreina de belleza y su esposo, adjuntando en las impagenes sus más sinceras felicitaciones.

Captura de pantalla: Instagram Alejandra Fuentes
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