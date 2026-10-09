¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de "Amor y Frijoles"

La cineasta hondureña Jessica Guifarro comenzó su trayectoria en la pantalla grande con Amor y frijoles (2009), película en la que interpretó a Karen. La producción marcó sus primeros pasos en el cine nacional y despertó su interés por conocer otras áreas de la realización audiovisual. Aquí más detalles de lo que hace ahora.
Guifarro es originaria de Tegucigalpa, pero creció en Chamelecón, San Pedro Sula.
Su experiencia en Amor y frijoles le permitió conocer el trabajo detrás de cámaras y motivó su interés por la dirección. Desde entonces, comenzó a explorar otras facetas del cine, más allá de la actuación.
Es licenciada en Cine y Televisión y cuenta con una especialidad en guion que cursó en Guatemala. Su formación le ha permitido desarrollar proyectos desde la escritura de historias hasta su producción y realización.
A lo largo de su carrera ha participado en más de una veintena de producciones audiovisuales. Se ha desempeñado como actriz, guionista, directora, productora, directora de fotografía, directora de arte y editora.
Entre sus trabajos como actriz figura Toque de queda (2011), donde interpretó a Danais. Con el tiempo, su carrera se ha orientado también hacia la dirección y la creación de historias propias.
Su filmografía documental incluye obras como Hato de Enmedio, La Leona y La Fuente. Esta última aborda las dificultades de acceso al agua y las contradicciones que rodean el abastecimiento del recurso en Tegucigalpa.
Guifarro es directora de la denominada trilogía barrial y callejera, una propuesta audiovisual vinculada con las realidades urbanas y las historias de sus comunidades.
Actualmente desarrolla El susurro del río, un largometraje documental inspirado en Chamelecón, lugar donde creció. El proyecto representa una nueva etapa en su carrera como realizadora.
Además de sus producciones, imparte talleres de formación audiovisual en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, donde comparte sus conocimientos con personas interesadas en el cine y la creación de proyectos audiovisuales.