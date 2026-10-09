  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de "Amor y Frijoles"

Es una reconocida actriz, editora, productora y más. Conozca más detalles de lo que hace ahora Jessica Guifarro, la actriz de "Amor y Frijoles"

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 10:55
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
1 de 10

La cineasta hondureña Jessica Guifarro comenzó su trayectoria en la pantalla grande con Amor y frijoles (2009), película en la que interpretó a Karen. La producción marcó sus primeros pasos en el cine nacional y despertó su interés por conocer otras áreas de la realización audiovisual. Aquí más detalles de lo que hace ahora.

 Fotos: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
2 de 10

Guifarro es originaria de Tegucigalpa, pero creció en Chamelecón, San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
3 de 10

Su experiencia en Amor y frijoles le permitió conocer el trabajo detrás de cámaras y motivó su interés por la dirección. Desde entonces, comenzó a explorar otras facetas del cine, más allá de la actuación.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
4 de 10

Es licenciada en Cine y Televisión y cuenta con una especialidad en guion que cursó en Guatemala. Su formación le ha permitido desarrollar proyectos desde la escritura de historias hasta su producción y realización.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
5 de 10

A lo largo de su carrera ha participado en más de una veintena de producciones audiovisuales. Se ha desempeñado como actriz, guionista, directora, productora, directora de fotografía, directora de arte y editora.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
6 de 10

Entre sus trabajos como actriz figura Toque de queda (2011), donde interpretó a Danais. Con el tiempo, su carrera se ha orientado también hacia la dirección y la creación de historias propias.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
7 de 10

Su filmografía documental incluye obras como Hato de Enmedio, La Leona y La Fuente. Esta última aborda las dificultades de acceso al agua y las contradicciones que rodean el abastecimiento del recurso en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
8 de 10

Guifarro es directora de la denominada trilogía barrial y callejera, una propuesta audiovisual vinculada con las realidades urbanas y las historias de sus comunidades.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
9 de 10

Actualmente desarrolla El susurro del río, un largometraje documental inspirado en Chamelecón, lugar donde creció. El proyecto representa una nueva etapa en su carrera como realizadora.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
¿Sigue en el cine? Esto hace hoy Jessica Guifarro, la actriz de Amor y Frijoles
10 de 10

Además de sus producciones, imparte talleres de formación audiovisual en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, donde comparte sus conocimientos con personas interesadas en el cine y la creación de proyectos audiovisuales.

 Foto: Cortesía @jessguifarro
Cargar más fotos