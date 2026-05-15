Adriana Louvier revela que perdió tres embarazos y tomó una decisión junto a su esposo Guto Salas

La actriz mexicana Adriana Louvier reveló en una entrevista con la periodista Maxine Woodside que perdió tres embarazos durante el proceso que atravesó junto a su esposo, el modelo y entrenador Carlos Augusto "Guto" Salas, con quien contrajo matrimonio en 2016.
"Tuve tres pérdidas", confesó la protagonista de Hermanas, un amor compartido, producción de Televisa.
La actriz describió ese período como un camino de incertidumbre permanente, en el que, pese a contar con seguimiento médico, no existía certeza sobre el desenlace.
El proceso se extendió aproximadamente dos años y medio y coincidió con la muerte de su padre, circunstancia que agravó el desgaste emocional.
A ello se sumaron las exigencias propias de una carrera activa, con grabaciones y compromisos que no se detienen ante las circunstancias personales.
Tras las tres pérdidas, Louvier y Salas tomaron la decisión de no continuar intentando un embarazo.
La actriz fue clara al señalar que no se trató de una renuncia, sino de una elección consciente.
"Fue una decisión que tomamos por rescatarnos a nosotros", afirmó, y añadió que concentrar toda la energía en ese objetivo había comenzado a derivar en algo que ella misma describió como obsesión.
La actriz, conocida por su trabajo en producciones como Caer en tentación, Amar a muerte y Pacto de silencio —esta última para Netflix—, señaló que su vida en pareja era estable antes de esa decisión y que continúa siéndolo. "Nuestra vida era muy buena y sigue siendo muy buena", indicó.
Louvier, nacida en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1980, acumula más de dos décadas de carrera en la industria televisiva mexicana.