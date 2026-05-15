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Adriana Louvier revela que perdió tres embarazos y tomó una decisión junto a su esposo Guto Salas

La actriz mexicana Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y medio junto a su esposo Guto Salas

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 08:06
Adriana Louvier revela que perdió tres embarazos y tomó una decisión junto a su esposo Guto Salas
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La actriz mexicana Adriana Louvier reveló en una entrevista con la periodista Maxine Woodside que perdió tres embarazos durante el proceso que atravesó junto a su esposo, el modelo y entrenador Carlos Augusto "Guto" Salas, con quien contrajo matrimonio en 2016.

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"Tuve tres pérdidas", confesó la protagonista de Hermanas, un amor compartido, producción de Televisa.

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La actriz describió ese período como un camino de incertidumbre permanente, en el que, pese a contar con seguimiento médico, no existía certeza sobre el desenlace.

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El proceso se extendió aproximadamente dos años y medio y coincidió con la muerte de su padre, circunstancia que agravó el desgaste emocional.

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A ello se sumaron las exigencias propias de una carrera activa, con grabaciones y compromisos que no se detienen ante las circunstancias personales.

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Tras las tres pérdidas, Louvier y Salas tomaron la decisión de no continuar intentando un embarazo.

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La actriz fue clara al señalar que no se trató de una renuncia, sino de una elección consciente.

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"Fue una decisión que tomamos por rescatarnos a nosotros", afirmó, y añadió que concentrar toda la energía en ese objetivo había comenzado a derivar en algo que ella misma describió como obsesión.

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La actriz, conocida por su trabajo en producciones como Caer en tentación, Amar a muerte y Pacto de silencio —esta última para Netflix—, señaló que su vida en pareja era estable antes de esa decisión y que continúa siéndolo. "Nuestra vida era muy buena y sigue siendo muy buena", indicó.

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Louvier, nacida en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1980, acumula más de dos décadas de carrera en la industria televisiva mexicana.

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