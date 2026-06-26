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Estaban bajo los escombros: actriz Yorgelis Delgado y su madre murieron tras terremoto en Venezuela

Cientos de personas perdieron la vida y otras siguen desaparecidas luego de que un terremoto sacudiera Venezuela; Yorgelis Delgado y su madre se suman a las víctimas mortales

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 12:31
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La actriz venezolana Yorgelis Delgado murió junto a su madre tras quedar atrapadas entre los escombros del edificio Coral Beach, en el estado de La Guaira, luego de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
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Yorgelis del Carmen Delgado Escalona, de 43 años, se encontraba acompañada por su madre, su hija Miranda y el padre de la menor, quienes permanecían en el edificio cuando ocurrieron los fuertes terremotos.

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El edificio donde se encontraban se derrumbó, quedando ella y su madre soterradas. Equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda entre los escombros.

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Horas después lograron extraer con vida a la hija de Yorgelis Delgado y a su padre, quienes fueron trasladados para recibir atención médica; la menor sufrió heridas, aunque permanece estable.

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Sin embargo, los rescatistas confirmaron posteriormente el hallazgo sin vida de la actriz y de su madre, quienes permanecían atrapadas bajo la estructura colapsada.

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La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de solidaridad y despedida por parte de seguidores, artistas y figuras públicas venezolanas, quienes lamentaron la pérdida.

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Delgado Escalona nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira y alcanzó la popularidad durante la década de 1990 gracias a su participación en el programa "El Club de los Tigritos", donde destacó como actriz, bailarina y animadora.

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A lo largo de su carrera también formó parte de producciones como "Súper Sábado Sensacional", "Rugemanía", "Atómico" y "Entre tú y yo", consolidándose como una figura reconocida de la televisión venezolana.

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En 2009 decidió retirarse del mundo del espectáculo para dedicarse a su vida personal y, tres años después, nació su única hija, Miranda.

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Sus muertes se suman a las cientos de víctimas que han dejado los terremotos registrados en Venezuela, donde continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira.

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