Artistas y figuras públicas de Venezuela se solidarizan con las víctimas de los terremotos

La influencer y cantante Lele Pons utilizó su cuenta de Instagram para crear una cadena de solidaridad, invitando a sus seguidores a escribir en los comentarios quiénes necesitaban ayuda y quiénes estaban en condiciones de brindarla, con el objetivo de conectar a las personas afectadas con quienes podían colaborar.
Mientras tanto el cantante Danny Ocean compartió en sus historias de Instagram listados de pacientes pediátricos que, según la información difundida, permanecían recibiendo atención médica en un centro hospitalario, con el fin de mantener informados a familiares y personas cercanas.
El intérprete de "Colgando en tus manos", Carlos Baute, puso todas sus plataformas digitales a disposición para difundir información relacionada con la emergencia y amplificar los llamados de ayuda dirigidos a la población venezolana.
Ricardo Montaner publicó un emotivo mensaje en el que expresó: "Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama", Asimismo, motivó a las personas a hacer donaciones para apoyar a quienes lo necesitan en este duro momento.
Además, sus hijos y su yerno Camilo promovieron la fundación familiar dedicada desde hace años a labores humanitarias e invitaron a los usuarios a sumarse a las iniciativas de apoyo para Venezuela.
La creadora de contenido venezolana Ari Tenorio, pareja del youtuber mexicano Luisito Comunica, compartió en sus historias de Instagram afiches con fotografías e información de personas reportadas como desaparecidas tras los terremotos, con la esperanza de contribuir a su localización.
También se sumó la actriz venezolana Gaby Espino, quien difundió en sus historias los principales números telefónicos de emergencia en Caracas, poniendo esta información a disposición de cualquier persona que pudiera necesitar asistencia.
El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como "Nacho", utilizó sus redes sociales para promover el trabajo de la iglesia "Valientes," organización que inició la recolección de alimentos, agua y otros víveres destinados a las familias afectadas.
Asimismo, la empresaria y exreina de belleza Alicia Machado informó a sus seguidores sobre el centro de acopio habilitado en las instalaciones de GEM, donde se reciben alimentos, medicamentos y otros insumos para apoyar a los damnificados.
El intérprete de "Ojos Marrones", Lasso, dedicó un emotivo mensaje a Venezuela, expresando su amor por su país natal y enviando palabras de fortaleza y esperanza a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.
El periodista de entretenimiento Rodner Figueroa, , también se sumó y compartió en sus historias de Instagram un enlace para realizar donaciones, invitando a sus seguidores a contribuir con las organizaciones que brindan asistencia a los venezolanos afectados.
Por otro lado, la lider opositora María Corina Machado manifestó su solidaridad con las familias afectadas a través de sus redes sociales y subrayó que todos los esfuerzos deben concentrarse en hacer llegar ayuda de manera oportuna a las comunidades damnificadas.