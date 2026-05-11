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A.B. Quintanilla compara a Cazzu con Selena Quintanilla y la corona en concierto en EE UU

La presentación de la cantante argentina se volvió emocionante tras la aparición del hermano mayor de Selena Quintanilla, quien le colocó una corona frente a miles de fanáticos

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:18
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Cazzu llegó a San Antonio, Texas, y sorprendió al público con la presencia del músico, productor y compositor estadounidense A.B. Quintanilla, hermano de la reconocida cantante Selena Quintanilla.

 Foto: Cortesía
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La colaboración entre Cazzu y A.B. Quintanilla dio mucho de qué hablar durante el concierto, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

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Tras interpretar “Si una vez”, A.B. Quintanilla colocó una corona de reina a Cazzu frente al público del Boeing Center at Tech Port.

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El gesto desató una ola de gritos, aplausos y ovaciones entre los fanáticos presentes en el recinto.

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Cientos de asistentes corearon y mostraron su apoyo a la cantante argentina, haciendo del momento uno de los más celebrados de la velada.

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La cantante y mamá de Inti no pudo ocultar su sonrisa tras el emotivo momento vivido en el concierto durante el Día de la Madre.

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“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena”, expresó A.B. Quintanilla durante el espectáculo.

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El productor aseguró que Cazzu también ha logrado llegar al corazón del público, destacando su conexión con los fans.

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Esta fue la segunda ocasión en que ambos artistas compartieron escenario, convirtiéndose en un momento aún más significativo.

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El gesto fue interpretado por el público como un homenaje tanto para la cantante Cazzu como para Selena.

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La coronación ocurrió después de interpretar juntos “Con Otra”, una de las nuevas canciones de la artista.

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Fue uno de los momentos emotivos de la noche.

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