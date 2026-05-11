A.B. Quintanilla compara a Cazzu con Selena Quintanilla y la corona en concierto en EE UU

Cazzu llegó a San Antonio, Texas, y sorprendió al público con la presencia del músico, productor y compositor estadounidense A.B. Quintanilla, hermano de la reconocida cantante Selena Quintanilla.
La colaboración entre Cazzu y A.B. Quintanilla dio mucho de qué hablar durante el concierto, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.
Tras interpretar “Si una vez”, A.B. Quintanilla colocó una corona de reina a Cazzu frente al público del Boeing Center at Tech Port.
El gesto desató una ola de gritos, aplausos y ovaciones entre los fanáticos presentes en el recinto.
Cientos de asistentes corearon y mostraron su apoyo a la cantante argentina, haciendo del momento uno de los más celebrados de la velada.
La cantante y mamá de Inti no pudo ocultar su sonrisa tras el emotivo momento vivido en el concierto durante el Día de la Madre.
“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena”, expresó A.B. Quintanilla durante el espectáculo.
El productor aseguró que Cazzu también ha logrado llegar al corazón del público, destacando su conexión con los fans.
Esta fue la segunda ocasión en que ambos artistas compartieron escenario, convirtiéndose en un momento aún más significativo.
El gesto fue interpretado por el público como un homenaje tanto para la cantante Cazzu como para Selena.
La coronación ocurrió después de interpretar juntos “Con Otra”, una de las nuevas canciones de la artista.
Fue uno de los momentos emotivos de la noche.