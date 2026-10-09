Tiktoker se roba las miradas, belleza y eufórica celebración en el Excélsior en triunfo de Platense

El Platense aprovechó el descanso y en su regreso lo hizo con un triunfo sobre el Juticalpa FC en la cancha del estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Muchos piensan en playas, piscina, pueblos, salir del país cuando se menciona el feriado morazánico, pero estas lindas chicas no podían dejar solo al Platense.
Los escualos del Platense jugaban de local ante Juticalpa y su afición no le falló.
El lente de Diairo El Heraldo captó las bellas chicas que llegaron al estadio Excélsior a apoyar a los tiburones.
Esta guapa dama también llegó al escenario deportivo y el calor en Puerto Cortés no puede faltar. Llegó bien equipada.
No importó la edad, los escualos llegaron a apoyar a su equipo. En Puerto Cortés ya se sabe qué equipo comanda.
La guapa tiktoker Desire García sigue a su Platense a donde sea y no puede faltar cuando juegan como local.
Desire García es popular porque es creadora de contenido digital para diferentes redes sociales y también porque es fiel seguidora del Platense.
Momento del ingreso de Gerogie Welcome, quien siempre pone en Dios su trabajo y aquí se demuestra.
Una de las jugadas polémicas se dio en el segundo tiempo, el técnico Raúl Cáceres sabía que esa falta podía ser para más, pidió revisión en el FVS y al final se fue expulsado Kelvin Matute de Juticalpa.
El veterano de 41 años de edad, Georgie Welcome se encargó de darle el triunfo a Platense sobre Juticalpa FC. No importa la edad. Disciplina y poniendo todo en manos de Dios.
Raul Cáceres tuvo una eufórica celebración tras el gol de Welcome.