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Tiktoker se roba las miradas, belleza y eufórica celebración en el Excélsior en triunfo de Platense

El Platense aprovechó el descanso y en su regreso lo hizo con un triunfo sobre el Juticalpa FC en la cancha del estadio Excélsior de Puerto Cortés.

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 17:20
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El Platense aprovechó el descanso y en su regreso lo hizo con un triunfo sobre el Juticalpa FC en la cancha del estadio Excélsior de Puerto Cortés.

 Fotos: Neptalí Romero
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Muchos piensan en playas, piscina, pueblos, salir del país cuando se menciona el feriado morazánico, pero estas lindas chicas no podían dejar solo al Platense.
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Los escualos del Platense jugaban de local ante Juticalpa y su afición no le falló.
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El lente de Diairo El Heraldo captó las bellas chicas que llegaron al estadio Excélsior a apoyar a los tiburones.
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Esta guapa dama también llegó al escenario deportivo y el calor en Puerto Cortés no puede faltar. Llegó bien equipada.
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No importó la edad, los escualos llegaron a apoyar a su equipo. En Puerto Cortés ya se sabe qué equipo comanda.
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La guapa tiktoker Desire García sigue a su Platense a donde sea y no puede faltar cuando juegan como local.
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Desire García es popular porque es creadora de contenido digital para diferentes redes sociales y también porque es fiel seguidora del Platense.
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Momento del ingreso de Gerogie Welcome, quien siempre pone en Dios su trabajo y aquí se demuestra.
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Una de las jugadas polémicas se dio en el segundo tiempo, el técnico Raúl Cáceres sabía que esa falta podía ser para más, pidió revisión en el FVS y al final se fue expulsado Kelvin Matute de Juticalpa.
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El veterano de 41 años de edad, Georgie Welcome se encargó de darle el triunfo a Platense sobre Juticalpa FC. No importa la edad. Disciplina y poniendo todo en manos de Dios.
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Raul Cáceres tuvo una eufórica celebración tras el gol de Welcome.
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